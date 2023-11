Artikkelen fortsetter under annonsen

Ifølge nettsidene er landets største selskaper modige, ansvarlige, omsorgsfulle, pålitelige og inspirerende. Mot og modig er den verdien som går aller oftest igjen både i finans-, olje- og telekombransjen, tett etterfulgt av omsorg eller «care», for de som foretrekker det internasjonale.

Jeg har selv vært med på å utforme slike verdier på vegne av selskaper. Nå sitter jeg med en flau smak i munnen.

Slik har det ikke alltid vært. Handlekraften enkelte norske næringslivsledere og selskaper har vist i krevende tider, har tidvis imponert meg. De har tatt tydelige standpunkt til diskriminering og mangfold, de har vært handlekraftige i protest mot krig, trukket ut sin virksomhet, boikottet handelspartnere og donert midler til nødhjelp så det virkelig har monnet.

Hvilke diskusjoner pågår internt i ledergruppene og kommunikasjonsavdelingene nå? Er den enorme humanitære krisen i det hele tatt et tema?

Svarene på mine stikkprøver har så langt vært nedslående.

Allerede etter Gaza-krigens første uker var den humanitære katastrofen et faktum, etter fire uker var det ingen tvil om at folkeretten var brutt, og etter fem uker viste VGs sammenstilling at det er femåringene som oftest bøter med livet i Israels jakt på Hamas. Israels bomber har så langt drept 6000 barn. I skrivende stund skyter hæren på sivile som om de er dyr, både i krigssonen Gaza og på Vestbredden.

Hele verden er vitne til en statsleder som kaller tap av sivile for «collateral damage» mens snikskyttere retter siktet mot neste sykepleier mens hun prøver å redde et barn.

Vi venter ikke på telegram fra Vestfronten. Med mobilen i hånden får vi direkteoverføringer fra fotografer og journalister som dokumenterer og rapporterer grusomhetene som foregår. De fortvilte vitnesbyrdene fra hjelpeorganisasjonene sier alle det samme: Noe verre enn dette har de aldri opplevd.

Hvorfor er det så øredøvende tyst fra næringslivet når vår felles menneskelighet står for fall? Hvor er de mektige næringslivslederne og selskapene som setter menneskeverdet og barna våre høyere enn alt annet?

Eller var det likevel ikke sånn at alle barn er like mye verdt?

Dette er syretesten, ikke bare for politikere og enkeltmennesker, men også for næringslivet. Nå har du som leder muligheten til å stå opp for det viktigste i verden, menneskeverdet, og vise mot, muskler og handlekraft. Først når du gjør det, vil du og selskapet ditt bli husket for de som levde etter verdier som er felles for oss alle. Inntil videre er det bare tomme ord.

