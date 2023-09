Artikkelen fortsetter under annonsen

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier at «arbeidstagere som klar hovedregel bør ansettes fast og direkte i et topartsforhold» og fremmer en påstand om at «det blir ikke flere elektrikere av å oppheve innleieforbudet» (statssekretær Maria Walberg i innlegg i DN 5. september).

Skipsverftene er distriktsarbeidsplasser, ofte hjørnesteinsbedrifter i sine regioner. Vi har en kompetent stamme med fagfolk innen mange fag, men etterlyser flere fagarbeidere for å kunne løse arbeidsoppdrag som det er naturlig for skipsverft å utføre. Vår førsteprioritet er å tilby ledig arbeidskapasitet faste og hele stillinger.

Et søk i stilling ledig-markedet viser at skipsverftene aktivt etterspør arbeidskraft. Vi «støvsuger markedet». Men ressursene er ikke tilgjengelig.

Løsningen for vår næring er bruk av innleid arbeidskraft. For å sikre at disse er hvem de sier at de er, har fagbrev og nødvendige sertifikater, forsikringer, transport m.m., har vi – hittil – en kvalifisert bransje av bemanningsbyråer hvor disse er fast ansatt og hvor hver ansatt betaler skatt til kommune og stat – som enhver arbeidstager. Det gir forutsigbare og ordnede arbeidsforhold i vår næring.

Realitetsorienteringen er at for vår næring er det ikke norsk arbeidskraft tilgjengelig innen de fagområder vi etterspør. Den tilgjengelige ressursen består av innleid utenlandsk arbeidskraft. Denne ønsker fleksibilitet i sin tilknytning til det norske arbeidslivet, og ønsker ikke å bli ansatt i skipsverftet de er utleid til. De bor og har familie og sitt sosiale nettverk i sitt hjemland.

For medlemmene våre, distriktsarbeidsplassene i Kommune-Norge, oppleves innstramningene som unødvendige og skadelige.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Statssekretær Maria Walberg skriver at «det blir ikke flere elektrikere av å oppheve innleieforbudet», og dét har hun helt rett i. Samtidig avslører departementet en manglende forståelse for hvordan arbeidsmarkedet fortoner seg for vår næring.

Fasit er at det blir ikke flere elektrikere hverken med eller uten innleieforbudet. Derfor er tilgang til utenlandsk arbeidskraft avgjørende for vår næring.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.