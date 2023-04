Artikkelen fortsetter under annonsen

«Ser du ikke fremgang i India, lukker du øynene», påstår Erik Solheim i sitt svar til oss i DN 3. april – som om det er dét debatten dreier seg om.

Alvorlige brudd på menneskerettighetene ser han tydeligvis ikke når han skal beskrive utviklingen, enten det gjelder India eller Kina.

Som han skrev på Twitter for et år siden: «Vi bør passe oss for altfor sterke karakteristikker av kinesiske menneskerettsbrudd. Verdens fremtid avhenger av at Vesten og Kina kan arbeide sammen. Ellers klarer vi aldri løse miljøkrisen» (3. april 2022).

Spørsmålet er da: Kan vi stole på en reporter som er så villig til å pynte på virkeligheten for å oppnå andre mål – selv om målene måtte være aldri så viktige?

Det er grunn til å stille spørsmålet etter Solheims skjønnmaling av India under statsminister Modi i DN 27. februar samt tilsvaret til oss i DN 2. april.

Solheim er ikke en naiv speidergutt på tur i India. Han er en erfaren politiker, minister og internasjonal diplomat. Han arbeider for tiden hardt for å bli en del av den globale makteliten i internasjonal politikk og næringsliv.

Han er inn og ut i mektige organisasjoner. På imponerende vis flyr han verden rundt i oppdrag for World Resource Institute (WRI), RGI, Treelion, Unep, Røkkes miljøsatsing i Ghana, Gates Foundation (som også har gitt Modi en pris), Belt and Road Green Development Initiative (der han er president), IHA (der han er styremedlem) og trolig mange flere som vi ikke har oversikt over – alt til beste for klima, miljø og utvikling.

Da bør et minstekrav være at han respekterer ikke bare avgjørende fakta, men også folks grunnleggende rettigheter. I beskrivelsen av India under Modi bryter Solheim begge krav.

Det er vanskelig å avgjøre om han mener det han sier, eller om han bare følger sin egen taktiske oppskrift om å unngå «sterke karakteristikker av … menneskerettsbrudd» for å være bedre i posisjon til å løse miljøkrisen. Ingen av delene er bra.

Det er rundt 200 millioner muslimer i India (omtrent like mange som i Pakistan). De er ekskludert fra politiske maktposisjoner under Modi. For første gang etter 1948 har ikke regjeringspartiet et eneste muslimsk parlamentsmedlem. Mange muslimer blir dessuten utsatt for vold og hindunasjonalistisk hatpropaganda («dra til Pakistan»).

Systematisk diskriminering og tap av rettigheter er alvorlig i alle land. I India, med store spenninger knyttet til de etniske og religiøse skillene, er det en katastrofe.

Den hindu-muslimske konflikten har da også blitt skarpere under Modi. Opposisjonen knebles. Antinasjonalistiske dissentere kastes i fengsel. I løpet av vår lille DN-debatt har opposisjonslederen Rahul Gandhi blitt dømt til to års fengsel for ærekrenkelse etter at han spurte (i en tale i 2019): «hvorfor har alle kjeltringer Modi som etternavn?». Dommen er anket og det er foreløpig uklart om Gandhi kan fortsette som parlamentsmedlem.

Modis høyreorienterte parti (BJP, stiftet i 1980) har forløpere og støttespillere med en autoritær antidemokratisk historie. Viktigst er den nesten hundre år gamle hindusjåvinistiske organisasjonen Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) som utelukkende består av menn. RSS var inspirert av Mussolini og har fortsatt paramilitære trekk. Modi har vært medlem siden han var åtte år.

Alt dette gjør det vanskelig å svelge Solheims hyllest av Modi og pyntingen på den økonomiske og sosiale utviklingen i India under hans regjering. At hindu-nasjonalismen er en del av undertrykkelsespolitikken mot store minoritetsgrupper, blir ikke engang nevnt.

Solheim ser ut til å tro at en populær valgvinner som Modi per definisjon må være både god og sannferdig. Polemisk spør han om vi forstår hvorfor «statsminister Modi vinner alle valg og at 78 prosent av indere mener han gjør en god jobb». Svaret er ikke så vanskelig.

I polariserte samfunn som India er entusiasme i egen gruppe og nesegrus beundring utenfra sjelden et tegn på en positiv utvikling. Mange autoritære ledere har som kjent vært populære i starten både i Europa og i andre verdensdeler.

Da Robert Mugabe kom til makten i Zimbabwe i 1980 var han like populær som Nelson Mandela. Overalt, hjemme og ute, ble Mugabe hyllet som en stor statsmann som sørget for en positiv fremgang. Siden har vi lært hvordan vold, særlig mot ndebelerne i Matabeleland, og vanstyre mer generelt preget politikken hans fra starten.

Noe lignende kan gjelde dagens India.

Modi er åpenbart en karismatisk leder som kan gjøre tilbakegang for noen grupper til egen fremgang i valg. Å diskriminere muslimske næringsdrivende er «bad policies» som likevel er «good politics» som favoriserer hindu-majoriteten.

Modis mål synes å være «India for hinduer». Middelet er falske nyheter og udemokratisk splitt og hersk.

Basert på systematiske observasjoner omtaler nå Varieties of Democracy (V-dem) India som en av verdens «major autocratizers» og klassifiserer landet som et «electoral autocracy». At Modi tilsynelatende har tatt tak i viktige sosiale og helsemessige problemer, som de elendige sanitære forholdene på landsbygda, motbeviser ingenting.

Tiltakene er dessuten neppe så omfattende eller så vellykkede som Modi-regjeringen (og derved Erik Solheim) vil ha det til. Ingen vet sikkert hvilke effekter tiltakene har hatt.

En grunn er at Modis regjering motarbeider og trakasserer de som foretar uavhengige undersøkelser. De anerkjente indiske organisasjonene CPR og Oxfam India har vært utsatt for utilbørlige ransakinger. Også den indiske statens egne utredninger sensureres om de ikke gir politisk korrekte svar. Levekårsundersøkelsen fra 2017, som viste økt fattigdom under Modi, ble for eksempel raskt trukket tilbake.

Men de tallene som finnes, indikerer ikke at utviklingen er imponerende. Da Modi kom til makten i 2014 lovet han mindre korrupsjon, høyere næringslivsvekst og økt eksport. Men korrupsjonen er som før, den økonomiske fremgangen selv for majoriteten av befolkningen er svak og arbeidsledigheten er høy, spesielt blant de unge. Likevel har Modi-regjeringen skåret ned på det viktige sysselsettingsprogrammet NREGA år etter år.

Helsesektoren utgjør bare tre prosent av bnp, mot et gjennomsnitt på rundt åtte i andre land på samme inntektsnivå.

Solheim tar ikke opp noen av våre motforestillinger til hans skjønnmaling. Han lager i stedet en karikatur av det vi skrev. Det skal vi la ligge. Solheim misliker dessuten at vi «bruker ulik statistikk for å motbevise at Indias fattige får det bedre».

Hva ellers skal vi bruke for å summere opp utviklingen i et land med 1,4 milliarder innbyggere?

Det må bare være Solheim som «ser fremgangen i India» direkte og umiddelbart for så å rapportere hjem om det.

