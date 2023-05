Artikkelen fortsetter under annonsen

«Tusen takk for at du skaper arbeidsplasser i Norge. Vi trenger flere som deg. Skal vi ta i bruk alle de fantastiske mulighetene i landet vårt, trenger vi alle». Slik lyder de flotte ordene fra næringsminister Jan Christian Vestre i DN 23. mars.

Men vi som lager nye bedrifter og arbeidsplasser, oppfatter dette ofte som valgkampfraser. Så nå skal næringsministeren få en leksjon i hvordan det er å drive brennevinsproduksjon i dette landet. For vi regnes knapt som en næring.

Det er over 30 brennerier i Norge i dag. Hundrevis av distriktsarbeidsplasser er skapt på få år, fra Lyngen i nord til Grimstad i sør. Vi holder til på de mest forblåste steder, der ingen skulle tru at nokon kunne bu.

Og hva har vi fått til?

Jo, norsk gin, akevitt og whisky sanker de gjeveste priser i metropoler som London, New York og San Francisco. En stor eksportindustri er i ferd med å bli en realitet. Skottene er stolte av sin whisky. Den er blitt både deres største næring og en innbringende turistmagnet.

I Norge får vi ikke engang lov til å fortelle om de priser og utmerkelser vi mottar for våre produkter. I neste uke skal Aurora Spirits fra forblåste Lyngen til metropolen London for å ta imot Norges første gullmedalje for en whisky.

Arvesølvet Aquavit, som vi produserer her på Det Norske Brenneri i Grimstad, ble forleden kåret til Norges beste akevitt. En meget kompetent jury smakte i to dager. Da resultatet var klart, var Vestres kollega, landbruksministeren, på plass for å dele ut diplom og heder. Stor takk til Sandra Borch.

Men der stoppet moroa. Om vi skulle være så ubetenksomme å offentliggjøre disse nyhetene på våre hjemmesider eller på Facebook, hadde vi fått advarsler og bot fra byråkratene i Helsedirektoratet.

Sant skal sies. I tilfellet med akevitten vår begikk jeg sivil ulydighet i gledesrusen!

Visste næringsministeren at det faktisk dyrkes druer og lages vin i Norge?

Få vet det, fordi det er ulovlig å si fra. En stakkars vinbonde fra Søgne var så uheldig å legge ut et bilde av sine vinstokker. Nå trues han med bøter.

En venn av oss som lager øl, brukte krydder fra vår prisbelønte gin, Harahorn. Et samarbeid mellom to innovative sørlandsbedrifter som ville hjelpe hverandre. Dette skrev han på ølboksen.

Hva skjedde? Han måtte lime over Harahorn-emblemet på tusenvis av ølbokser, fordi det var reklame for et annet produkt.

Kan du leve med slikt tull og tøys, Vestre?

Ingen av oss vil ha alkoholreklame, men vi har et utdatert lovverk når det gjelder nøktern informasjon på sosiale medier. Vi trenger hjelp til å få en moderne tilpasning til dagens virkelighet.

Det er et par saker til som vi strever med, og som næringsministeren kan hjelpe oss med hvis han vil brette opp ermene, og ikke bare farer med tomme ord.

Vi som er i denne bransjen driver besøksturisme. Titusenvis, både nordmenn og utlendinger, besøker destilleriene for å lære mer om hvordan vi produserer akevitt, gin og whisky. De får en smak og går happy hjem. Men mange ønsker å kjøpe med seg en liten miniatyrflaske som et minne eller som en smak til gode venner etter et slikt besøk. Strengt forbudt, selvsagt.

Det er fullt mulig å lempe på denne praksisen, og samtidig beholde Vinmonopolet, som vi alle er glade i.

Se bare hva som blomstret i Hardanger da bøndene der fikk selge sider fra egen gård.

Avgifter, Vestre! Det har vi både i «hue og ræva». Men noen er fullstendig uforståelige og hindrer næringsutvikling.

Mange av oss produserer lavalkoholholdige ferdigdrinker på boks. Kun 4,5 prosent alkohol, som øl. Men vi bruker norsk potetsprit, og blir straffet ekstra hardt.

Forskjellen i avgifter på et produkt laget på norsk sprit, og for eksempel en utenlandsk boks laget på vin, er rundt fem-seks kroner per boks. Alkoholinnholdet er det samme.

Så hvorfor skal norske brennevinsprodusenter straffes ekstra hardt? Dette er egentlig miljøarbeid i praksis, der vi foredler norske poteter til «livets vann». Av poteter som ellers ville blitt kastet

Jeg kunne ha fortsatt i det uendelige. Men stopper her fordi denne teksten, som inneholder omtale av merkenavn, sannsynligvis også er straffbar.

Nå ønsker vi i bransjen å møte næringsministeren, og ikke bare kommunisere med Helsedirektoratets inkvisitoriske mørkemenn.

