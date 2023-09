Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er tøft for mange når inntektene ikke strekker til.

Høy inflasjon undergraver folks mulighet for økt velstand og en trygg økonomisk hverdag. Vi merker det alle sammen, men de som rammes hardest, er de som hadde lite å gå på fra før. Lønnsveksten har tatt seg opp, men konsumprisveksten har de siste to årene mer enn spist opp lønnsveksten.

For å få økonomien inn på trygg grunn er det avgjørende at regjeringen, Norges Bank og partene i arbeidslivet trekker i samme retning.

Norges Bank har ansvar for pengepolitikken og har fått oppgaven med å holde kontroll på inflasjonen. Det gjør den ved å sette opp renten. Hvor raskt prisveksten kommer ned, må avveies mot hensynet til å holde flest mulig i jobb.

Det hjelper at vi har en lønnsdannelse med ansvarlige parter som følger frontfagsmodellen. Det begrenser risikoen for at lønns- og prisveksten biter seg fast på høye nivåer.

Regjeringens oppgave er å lette byrdene ved høy prisstigning for særlig utsatte grupper og verne om grunnleggende velferdstjenester.

Vi har gjort mye, blant annet:

Vi fikk raskt på plass en strømstøtteordning som har hjulpet husholdningene med høye strømregninger.

Vi har redusert maksprisen i barnehage og gjort SFO billigere.

Pensjonister har fått skattelette.

De som mottar trygder og pensjoner, får kompensert for den høye prisstigningen gjennom pensjons- og trygdereguleringen.

Overføringene til sosialhjelp, bostøtte og studenter er økt for å kompensere for høye kostnader.

Sykehus, politi, skoler og andre som leverer offentlige tjenester er også blitt kompensert. Det er viktig å kunne opprettholde stabile og forutsigbare offentlige velferdstjenester.

Reisefradraget for pendlere har økt betydelig.

De med inntekter under 750.000 har fått redusert skatt.

Det er blitt mye billigere å ha barn i barnehage for mange familier.

Barnetrygden er styrket.

Samtidig er det viktig at vi ikke motvirker pengepolitikken. Mens vi hjelper de som har det tyngst, må vi fortsette å være ansvarlige i den økonomiske politikken.

Glipper det i budsjettene, og pengebruken blir for høy i en situasjon der offentlige og private virksomheter mangler arbeidskraft, kan vi få enda høyere renter og store markedsutslag.

Høy inflasjon er gift for økonomien. Ansvarlig økonomisk politikk er motgiften. Med den kan vi få prisveksten under kontroll, samtidig som arbeidsmarkedet holdes oppe og flest mulig kan beholde jobbene sine. Det vil legge til rette for ny realinntektsvekst litt frem i tid.

At finans- og pengepolitikken må spille på lag er også rådet fra Det internasjonale pengefondet (IMF) og fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD.

Liz Truss fulgte ikke disse rådene. Hun ble Storbritannias kortest sittende statsminister etter at hun sist høst la frem forslag om en kraftig økning av pengebruken over offentlige budsjetter og lavere skatter. Sjokkbølgene fra forslaget traff både valutakursen og renten. Vanlige folk og det britiske næringslivet ble ofrene.

Uansvarlig økonomisk politikk kan fort føre til at folk mister jobbene sine. Det kan også bidra til at verdien på boligene våre faller kraftig. Desto mer Norges Bank må sette renten opp, desto mer krevende blir det for familier med gjeld.

Jeg kjenner selv folk som på 1990-tallet ble rammet av arbeidsledighet, og som opplevde at hjemmet deres ble tvangssolgt. Vi må gjøre alt vi kan for at tragedien de opplevde den gang, ikke gjentar seg for dagens familier.

Å få inflasjonen ned, er ingen enkel oppgave. Men i Norge har vi heldigvis et godt utgangspunkt. Arbeidsledigheten er lav, sysselsettingen høy og det er mange ledige stillinger. Investeringsnivået i næringslivet er høyt. Lønnsdannelsen håndteres av ansvarlige parter. Sist, men ikke minst, har vi en solid velferdsstat.

Tunge fagmiljøer peker på at trygg, økonomisk styring har en effekt. Prisveksten ser nå ut til å ha nådd toppen her i Norge. Det betyr at det er håp om at neste år kan bli bedre enn året vi har vært gjennom.

Trygg og ansvarlig politikk er kanskje ikke magisk, men det vil hjelpe oss alle.

