Dagens Næringsliv tar på lederplass 27. september opp en aktuell og relevant problemstilling. Lederartikkelen belyser sakene som tårner seg opp hos namsfogden i Oslo, Alexander Dey. Et av hovedproblemene til namsfogden er at små krav blir store. Fire av ti krav på hans bord var opprinnelig på under 500 kroner.

Vi er helt enig i at småkrav ikke hører hjemme hos namsfogden, men å rope på lovendring er en avsporing av debatten. Det som trengs, er ny praksis. Vi må slutte å «jage» enkeltkrav og heller løse det fundamentale problemet med gjeldshåndtering i Norge.

Det egentlige problemet er at vi og oppdragsgiverne våre, som for eksempel banker, kommuner og strømselskaper, ikke har sammenfallende interesser med de som skylder penger. Både vi som inkassobransje og offentlige instanser har til nå ikke hatt incentiver til å hjelpe folk ut av betalingsproblemene.

Inkassoselskapene og Statens innkrevingssentral har vært fornøyde så lenge de har løst sine enkeltkrav, helt uavhengig av hva som er best for kundene – de som skylder penger. Derfor kan småkrav på noen hundrelapper bli til krav på titusenvis av kroner.

Vi vet også at det ikke bare er inkassogjelden i seg selv som er problemet. Stresset og skammen knyttet til det å ha økonomiske vanskeligheter er en stor belastning for mange mennesker, og gir dårlig økonomisk og mental helse.

For å løse dette samfunnsproblemet trengs endringer i praksis både fra inkassoselskapene, oppdragsgivere og offentlige myndigheter. Et positivt eksempel på endring er hvordan vi sammen med en norsk bank har lansert en nullvisjon til inkasso. Både banken og vi som inkassoselskap hjelper til slik at kunden unngår mislighold av krav og dermed inkasso. Slik blir interessene sammenfallende: banken unngår kostnadene ved tap, og kundene slipper belastningen med betalingsanmerkninger, høye salærer og psykisk stress.

Dette er bare ett eksempel på positiv endring som er mulig å få til innenfor dagens lov.

Innføring av inkassoportal er et annet eksempel. Hvis vi gir kundene muligheten til å velge «sitt» inkassoselskap, så slipper kunden å forholde seg til mange som forsøker å drive inn enkeltkrav. Dette gir muligheten til å fjerne gebyrer, salærer og renter, noe som gjør at kundene lettere kan tilbakebetale det de faktisk skylder.

Dette er fullt mulig å få til i dag, det trengs faktisk ikke et nytt lovverk.

Nordmenn har omtrent 121,4 milliarder kroner i inkassogjeld. Det er en svimlende sum, som etter all sannsynlighet vil stige i årene som kommer. Men det er viktig å minne om at den må betales, og at alle politiske forslag om inkassobransjen bør bygge på en forståelse av det økonomiske kretsløpet.

Når du tar opp gjeld eller kjøper en vare, skal den betales. Dette er en grunnleggende del av vår samfunnsmodell, og økonomien vår vil lide hvis vi ikke kan stole på det.