Den siste tiden har det vært en diskusjon i DN mellom Forbrukerrådet og inkassobransjen om behovet for ny inkassolov. Som en nøytral tredjepart med 15 års erfaring med å løse inkassosaker, tillater vi å komme med et viktig forslag på vegne av våre «brukere» fra «Luksusfellen» og Inkassoregisteret: Hjelp oss med å skaffe inkassokundene oversikt!

Inkasso er en verden med kompliserte uttrykk og et utdatert lovverk. Det finnes ingen pressgruppe for inkassokundene, det er sjelden på den politiske agendaen, og det er fortsatt skamfullt å ha økonomiske problemer.

De fleste kjenner økt rente på boliglånet, men denne gruppen kjenner økte renter på restbillån, handlekontoer, forbrukslån og kredittkort enda mer. Og når det er i kombinasjon med stive priser i matbutikken, går ikke regnestykket opp.

Det betyr enda flere inkassosaker.

Inkassovarsler, betalingsanmerkninger, lønnstrekk, tvangssalg og innlevering av leasingbiler er hverdagen for mange, og gruppen dette gjelder er stadig voksende. Mange som aldri har fått inkasso før, får det nå. Dette melder inkassoselskapene selv, og vi ser det på egne søkertall til Luksusfellen. Namsfogden i Oslo har aldri hatt så sterk økning i antall utlegg som nå.

Inkasso er en lukket verden, med et eget språk få kjenner. Hvis en person først blir svartelistet og en gjenganger hos inkassoselskapene, er veien ut vanskelig. Fordi ringvirkningene vedkommende kjenner på er belastende: Det er utilstrekkelighet som går utover egne relasjoner og jobbprestasjoner.

Det er stigmatiserende å ikke få egen økonomi til å gå rundt, og spør du internett om økonomiske råd – slik at du slipper å snakke med et annet menneske, fordi da «erkjenner» du også problemet – er forbrukslån, refinansiering og omstartslån løsningen.

Ikke misforstå, inkasso er et nødvendig onde, og det er en bransje som får ufortjent mye pes. Sannheten er at vi ofte puster lettet ut når et inkassoselskap har overtatt en vanskelig sak. De er ofte langt mer løsningsorienterte enn oppdragsgiver.

En god del av kritikken skal egentlig til bankene som låner ut mer penger enn hva som er mulig å betale tilbake. En annen utfordring er at de samme bankene bestemmer hvordan innkrevingen skal være. Fordi handlingsrommet hvor inkassoselskapene skal manøvrere som en «uavhengig» tredjepart, blir stadig mindre.

Inkassoselskapene har de siste ukene lovet at de skal hjelpe kundene og veilede dem som ikke klarer å betale regningene sine. Men for en kunde er det vanskelig å få oversikten. I lille Norge har vi nesten 80 ulike inkassoselskap.

Så å finne ut hvor den ubetalte regningen havner, er ikke så lett.

Dette har vi i «Luksusfellen» slitt med i 15 år, og Navs gjeldsrådgivere enda lengre. Man kan bruke flere uker på å få hele oversikten.

Bransjen etterlyser en portal, som en del av deres samfunnsansvar, et sted hvor privatpersoner kan logge inn kostnadsfritt for å få oversikt. De etterlyser noe som allerede finnes. De etterlyser Inkassoregisteret.

Inkassoregisteret.com åpnet for privatpersoner juni i fjor og har til nå hjulpet over 19.000 nordmenn med å få gratis oversikt over mer enn fire milliarder kroner i inkassogjeld. Alt skjer etter samtykke fra inkassokunden. Man logger seg inn med Bank-ID og gir oss samtykke til å innhente saker fra alle selskaper.

Vi har hatt tett samarbeid med det offentlige for å bygge en sikker tjeneste. Over 170 gjeldsrådgivere hos Nav abonnerer nå på vår løsning, og det sparer det offentlige for millioner i tidsbruk.

Vi har laget en løsning for verger, og har interesse fra Namsfogden, Husbanken og banker som skal hjelpe sine kunder ut av økonomisk uføre.

Store deler av bransjen har nå knyttet seg til gjennom sikre API, Virke Inkasso har anbefalt oss, men enkelte selskaper er fortsatt avventende. «Det er kø i teknisk avdeling», «Vi er ikke lovpålagt til å knytte oss til gjennom API og svare på sekundet», «Vi vil ikke miste kontakten med våre kunder».

Unnskyldningene er mange. Men hvis de virkelig vil hjelpe dem som sliter med å få oversikt, er det mulig. Inkassoselskapene som ønsker det, har nå muligheten til å gjøre ord om til handling ved å la sine skyldnere få oversikt.

Kanskje enda viktigere er det å få kommuner og staten til å koble seg til løsningen, slik at privatpersonene som ønsker det, kan få denne viktige oversikten på sekunder, ikke uker.