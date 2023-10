Artikkelen fortsetter under annonsen

Bekymringen for at stadig flere ender opp i en situasjon der hus og hjem ender opp på tvangssalg er reell og alvorlig. Dyrtiden med høye renter og dyre dagligvarer har satt folks personlige økonomi i en svært presset situasjon.

I DNs lederartikkel 28. september kan det virke som at ansvaret ligger på inkassobransjen alene, med gebyrene som påløper når folk velger å ikke betale regningene sine i tide, eller ikke makter å betale.

Namsfogden i Oslo mener at treg behandling av ny inkassolov fører til vekst i antall inkassosaker. Han nevner ikke at staten selv er blant de største innkreverne, eller at kostnadene knyttet til offentlig innkreving er høyere enn det de private legger på når de tar oppdrag.

Bransjen har allerede fått kuttet sine salærer med opptil 50 prosent under forrige regjering. Samtidig sto namsmannsapparatets egne gebyrer omtrent uendret.

Staten har mange mulighet til å påvirke hvor mange og hvor raskt saker sendes videre til rettsapparatet. Flere offentlige selskaper krever i dag at inkassoselskapene skal følge kravene rettslig og involvere namsmannen.

Staten har mulighet til å bruke sin makt til å hjelpe de som skylder penger med å betale gjelden sin. Et aktuelt grep nå når økonomisk uro herjer, er for eksempel å bestemme at offentlige krav ikke skal ende opp i tvangssalg. I tillegg kunne man sett for seg at Skatteetaten hadde vært mer fleksible for delbetalinger. Da hadde man hatt grep som virkelig monnet.

Å redusere størrelsen på inkassosalærene, slik det foreslås, vil ikke redusere antall inkassosaker. Inkassoloven er gammel, og det er på høy tid å modernisere den. Men her blir det viktig å ikke sette for store skiller mellom statlig innkreving og innkrevingen som gjøres av inkassoselskapene.

Hvis du som privatperson har mye gjeld, kan vi anta at det både er statlig gjeld – barnehage, skatt, lånekassen – og privat gjeld – kredittkort og forbrukslån – som ikke blir betalt.

Staten står for de største gebyrene i en inkassosak som går hele veien til rettsapparatet. Den kan velge å bruke makten sin som gjeldsinnkrever på en mer aktiv måte.