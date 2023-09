Artikkelen fortsetter under annonsen

Veksten i inkassosaker som DN viser til i lederen 27. september er vanskelig å finne i tallene fra Finanstilsynet. Det siste året har vi i Intrum, Norges største inkassoselskap med rundt 30 prosent markedsandel, sett en markert økning i misligholdet av bolig- og billån. De mindre sakene, som DN viser til, er fortsatt betydelig lavere enn før pandemien.

Det er dermed vanskelig å se i våre tall, og i Finanstilsynets tall, at utviklingen i småkrav er spesielt dramatisk.

Det er derimot riktig, sett i et lengre perspektiv, at økt bruk av kreditt har medført en økning også i inkasso på relativt små transaksjoner. Den samfunnsøkonomiske gevinsten av dette er åpenbar for de fleste.

Ingen vil tilbake til køene på vei til hytta fordi alle må kaste en tikroning i bøtta før de kan passere bommen.

Det er bred enighet om at den som kjøper en vare eller tjeneste, må betale. Alternativet er å gå tilbake til en kontantbasert samfunn. Kostnaden av å ikke betale faller på den enkelte.

Et alternativ er selvsagt at kostnadene ved uteblivende betalinger fordeles på de øvrige kundene gjennom høyere priser.

De største og mest utfordrende kravene øker derimot i takt med at renten stiger. I disse sakene er det fortsatt et stort behov for vår kompetanse, hvor vi hver dag bruker hode, hender og hjerte, for å komme frem til gode løsninger sammen med de som skylder penger.

Inkassoselskaper er også underlagt noen grunnleggende, økonomiske lover. Når inntektene reduseres, kan det ofte hentes ut noe i produktivitet, men også innsatsen som legges ned for å få tilbake pengene, må reduseres. Når innsatsen på et tidlig tidspunkt i misligholdet reduseres, øker pågangen til namsmannen. Lavere inkassogebyrer kan derfor øke – og ikke redusere – pågangen til Namsmannen.

Sammenslåing av småkrav er i utgangspunktet en forlokkende tanke. Det er imidlertid noen store utfordringer med dette.

For det første kan det bli veldig uoversiktlig for forbrukeren. Ofte er kravene tilknyttet ulike kreditorer og ulike typer kreditt. Å slå sammen et kredittkort- og et bompengekrav medfører at to ulike renter må bli til en. Dette vil i mange tilfeller forvirre mer enn det vil hjelpe forbrukeren.

Misligholdet av enkelte krav har større konsekvenser enn andre. De fleste prioriterer bolig og strøm, dersom man må velge. Denne muligheten bortfaller dersom kravene skal slås sammen.

Inkasso må ses i sammenheng med kreditt. Fremveksten av nye typer kreditt gjør at kreditt gir en samfunnsøkonomisk gevinst gjennom to ulike kanaler.

Den første har vært der lenge: Kreditt løser opp koblingen mellom inntekt på den ene siden og behovet for investeringer og forbruk gjennom livet på den andre siden. Vi kan kjøpe bolig og bil når behovet oppstår, ikke når sparingen er tilstrekkelig.

Den andre typen har kommet i takt med nye, teknologiske fremskritt, der kredittbaserte transaksjoner reduserer transaksjonskostnadene. For eksempel i form av mindre kødannelser ved bompasseringer.

Mislighold av den første typen kreditt krever en helt annen oppfølging enn den andre.

Det er derfor viktig at en ny inkassolov tar hensyn til dette, for at flest mulig skal få tilpasset forbruk og investeringer etter behov, samtidig som transaksjonskostnadene holdes nede.

