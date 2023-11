Artikkelen fortsetter under annonsen

Gjennom innlegg og artikler i DN uttrykker professor Magne Mogstad at det beste ville være å legge ned eller skalere tilbake Skattefunn, Innovasjon Norge og lignende. Han og professor Torfinn Harding etterlyser begrunnelser for at staten skal avlaste risiko for bedrifter som investerer i innovasjon.

Innovasjon Norges bidrag til næringslivet består av tilskudd, lån og garantier. Pengene brukes i stor grad til å avlaste risiko, i prosjekter der næringslivet oppnår gevinster for samfunnet i form av verdiskaping, utslippsreduksjoner og bedre tjenester eller produkter. Mer enn ni av ti bedrifter oppgir at Innovasjon Norges bidrag er utslagsgivende for at de gjennomfører prosjektene, og hver offentlige krone matches i med to kroner fra næringslivet selv.

Harding og Mogstad er opptatt av markedssvikter. Det er vi også. Vi er satt opp for å korrigere slike. Det finnes mange viktige og virkelige årsaker til at markedet ikke gir den mest effektive ressursutnyttelsen.

Her er noen:

Asymmetrisk informasjon: Bedriften som driver prosjektet har mer informasjon om risiko og muligheter enn potensielle samarbeidspartnere. Støtte fra Innovasjon Norge kan tjene som en sertifisering av risikable prosjekter, og utløse fordelaktige samarbeid.

Kollektive goder: Enkelte goder kan brukes av et ubegrenset antall mennesker. Samfunnsnytten av slike tjenester vil dermed være mye større enn det produsenten av tjenesten klarer å realisere gjennom salgsinntekter. Derfor vil markedet produsere for lite av kollektive goder.

Positive eksterne effekter: Når en bedrift lykkes med et innovativt utviklingsprosjekt vil den selv tjene på det. Det vil også kundene, leverandørene og på sikt kanskje også konkurrentene. At andre bedrifter drar nytte av innovasjonen, har ingen betydning for innovatøren. Det er et argument for statlig støtte til innovasjon.

Negative eksterne effekter, altså at en bedrifts produksjon har negative konsekvenser for andre. Det fremste eksempelet er forurensning. Dette kan samfunnet møte med regulering, avgifter eller støtte til alternative produksjonsprosesser eller varer.

Å korrigere for markedssvikter er en oppskrift som virker. Samfunnet bærer i en periode en risiko som er for stor for den enkelte aktør alene, fordi vi alle i neste omgang tjener på at noen lykkes med innovasjon. Og det er årsaken til at alle velutviklede økonomier har et system for å støtte innovasjon og organisasjoner tilsvarende Innovasjon Norge.

