Dette vil bli en langvarig krig, med umenneskelige lidelser for Gazas sivilbefolkning og store tap for Israels militære styrker (IDF). Men det er bedre enn alternativet, som er fortsatt bombing fra luften, med garantert massive tap av sivile liv og lite håp for de israelske gislene som fortsatt holdes fanget av Hamas inne i Gaza.

Per Martin Norheim-Martinsen

Sent forrige uke rapporterte IDF talsperson Daniel Hagari at hærens fokus hadde skiftet fra presisjonsangrep til ødeleggelse. Dette betydde at man var i gang med å ødelegge enhver struktur Hamas kunne gjemme seg i.

Senere rapporterte tidsskriftet The Economist at IDF den 27. oktober gikk inn i Gaza via Beit Hanoun og Bureij, nord og sør for Gaza by, det tettest befolkede området på den 45 kilometer lange Gazastripen.

Alt tyder på at dette er starten på det som kommer til å bli en langvarig beleiring av de områdene som antas å være Hamas viktigste tilholdssted.

Bykrigen er altså i gang.

Kort beskrevet innebærer en moderne bykrig militære operasjoner utkjempet i tre dimensjoner: på bakken, under bakken i kjellere, kloakkledninger og Hamas' ekstremt velutviklede system av tunneler, og over bakken i øvre etasjer av bygg og på hustak.

Det tredimensjonale miljøet betyr at stridsavstander er korte, ofte ned mot ti meter. Det er mange sivile til stede, hvilket gjør det nesten umulig å skille venn fra fiende. Trange gater, gatehjørner og andre fysiske hindringer kanaliserer fremrykkende styrker inn i områder hvor forsvarende styrker har fordelen av skjul og dekning.

Den forsvarende part vil alltid ha fordelen, men den mangedobles i urbane stridsmiljøer.

Dette er grunnen til at alle stater, nesten for enhver pris, vil forsøke å unngå en bykrig.

Likevel er Israel en av få stater, utenom USA, Storbritannia, Frankrike, Russland og Brasil, med erfaring fra slike stridsmiljø.

IDF har kamperfaring fra de siste 20 år fra Jenin på Vestbredden i 2002, Sør Libanon under krigen mot Hezbollah i 2006 og fra Beirut tidlig på 1980-tallet.

Bruk av helikoptre og bulldosere til å fjerne hindringer og unngå å la seg kanalisere inn i områder hvor motstanderen er sterk, og for å skape nye og uventede angrepsvinkler, har vært en taktikk IDF har benyttet seg av siden 1980-tallet.

I Nablus i 2002 benyttet man seg av en fremgangsmåte som man kalte «å gå gjennom vegger», og som innebar at de fremrykkende israelske styrkene bevisst unngikk gater, streder og gårdsrom, og heller sprengte seg gjennom vegger, tak og gulv og dermed skapte sine egne fremrykningsakser.

Det IDF i tillegg har igangsatt nå, er en mer tradisjonell beleiring, hvor ingen og ingenting kommer ut eller inn av den beleirede Gaza by mens kampene pågår. Denne beleiringen vil pågå i svært lang tid, ettersom Hamas har etablert store forhåndslagre av mat, vann og drivstoff i de 500 kilometerne med tunneler som finnes på Gaza.

Etter hvert som tiden går, og avhengig av hvor effektivt beleiringen gjennomføres, vil Hamas gå tom for ressurser og tvinges ut av tunnelene og opp på bakken. I mellomtiden vil sivilbefolkningens lidelser bli verre dag for dag.

Den 13. oktober ba Israel befolkningen nord i Gaza om å flykte sørover. The Economist rapporterer at kun to tredjedeler av befolkningen har kunnet eller villet følge denne oppfordringen, hvilket etterlater et ufattelig antall sivile med enorme lidelser i møte.

Kravene fra verdenssamfunnet om å slippe inn nødhjelp vil vokse i styrke, men muligheten til å få noe inn og ut av området under en beleiring vil være svært små, ettersom hensikten jo er at Hamas skal gå tom.

Nå som bakkeoffensiven omsider er i gang, vil noen kanskje trekke et lettelsens sukk. Sannheten er imidlertid at det skal bli verre, mye verre.

