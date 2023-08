Artikkelen fortsetter under annonsen

Siviløkonom Anders Nordstad belærer leserne i DN 5. august om det han kaller en enkel sammenheng som alle burde forstå: Det er kjøpekraften som bestemmer matvareprisen, og derfor vil ikke matprisene gå ned selv om vi fjerner det restriktive importvernet.

I sin enkelhet overser Nordstad noe som kalles «konkurranse» – til hans forsvar et begrep som er lite avholdt i jordbrukskretser. Riktig nok har rike land generelt sett et høyere prisnivå enn mindre rike land. Men Nordstad er helt på jordet når han hevder at varepriser – nærmest som en økonomisk lovmessighet – vil stå i et fast forhold til inntektsnivået.

Selv om Norge er rikere enn de fleste land, ligger de norske forbrukerprisene på varer som klær, sko, møbler og elektronikk stort sett på samme nivå som i våre naboland. Forklaringen er naturligvis at vi snakker om frihandelsvarer som lett kan kjøpes i sterkt konkurranseutsatte internasjonale markeder.

Norge skiller seg derimot ut med høyt prisnivå og dårlig produktutvalg for jordbruksbaserte matvarer, som kjøtt, meierivarer og bearbeidede næringsmidler. Dette til tross for at skattebetalerne – som jo også er forbrukere – betaler nær 40 prosent av bøndenes kostnader gjennom subsidier som nå er på 28 milliarder kroner i året.

Hvorfor er da prisene likevel så høye, Anders Nordstad? Jo, det skyldes det restriktive importvernet på jordbruksvarer som beskytter en hel verdikjede mot konkurranse, deriblant bøndene, bedrifter som Nortura, Tine og Orkla, og indirekte også dagligvarekjedene.

Dette bør heller ikke komme som noen overraskelse: Importvern betyr jo nettopp å beskytte hjemlige bedrifter mot brysom konkurranse – på bekostning av forbrukerne som får høye priser og dårlig vareutvalg.