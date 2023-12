Artikkelen fortsetter under annonsen

Kreditorene kan etter den midlertidige rekonstruksjonsloven av 2020 motta aksjer og ikke lenger bare kontanter som helt eller delvis oppgjør for sine krav. Dette er positivt. Samtidig er det opp til aksjonærflertallet å godkjenne en slik løsning, og altså bestemme om långivere som må ta tap skal få ta del i selskapets fremtidige inntjening.

Forskjellen mellom hva aksjonærene mottar i en rekonstruksjon sammenlignet med en konkurs, kan bli betydelig dersom de får beholde sin eierandel. Selv om et nødvendig flertall av kreditorene har stemt for en rekonstruksjon med gjeldskonvertering, kan aksjonærenes vetorett dermed påføre kreditorene ytterligere tap.

Dette gjelder selv om aksjonærene ikke har rett på verdier ved konkurs, slik det gjerne vil være ved en mislykket rekonstruksjon. Domstolen har heller ikke myndighet til å overprøve aksjonærene.

En gjeldskonvertering vil vanne ut aksjonærers eierinteresser. Det kreves derfor normalt samtykke fra to tredjedeler av stemmene og kapitalen i en generalforsamling. Ved rekonstruksjon må dette likevel ses i lys av hva aksjonærene vil sitte igjen med dersom rekonstruksjonen ikke lykkes. Da mister aksjonærene alt.

Det fremstår derfor ikke nødvendigvis som rimelig at aksjonærene kan motsette seg en rekonstruksjon som støttes av kreditorene, dersom egenkapitalen i selskapet er tapt.

EUs rekonstruksjonsdirektiv åpner blant annet for at aksjonærene ikke gis stemmerett ved gjeldskonvertering i rekonstruksjon. Dette er begrunnet i at aksjonærene gjerne er «out of the money», altså at de ikke ville hatt krav på verdier ved konkurs.

Den nye svenske rekonstruksjonsloven inneholder regler om klasseinndeling av både kreditorer og aksjonærer. Domstolen kan tvinge gjennom gjeldskonvertering blant annet dersom to tredjedeler i minst halvparten av berørte kreditorklasser stemmer for det, selv om det ikke er flertall blant aksjonærene.

I Danmarks nye rekonstruksjonslov er det tilsvarende regler om klasseinndeling blant kreditorene i større selskaper. Aksjonærene inntas ikke som stemmeberettiget klasse og det kan gjennomføres gjeldskonvertering som ledd i rekonstruksjonen uten noe krav til aksjonærsamtykke, uansett størrelsen på selskapet. En forutsetning er imidlertid at selskapet er insolvent, altså at eksisterende egenkapital er tap.

Det jobbes for tiden med forslag til ny rekonstruksjonslov i Norge, som antas å være på plass i løpet av 2025. Norsk insolvensrett er bygget på tilsvarende prinsipper som våre skandinaviske naboland. Det vil derfor være overraskende om forslag til ny og permanent rekonstruksjonslov skiller seg vesentlig fra hva som gjelder der.

Skulle en ønske å beholde aksjonærenes vetorett ved gjeldskonvertering i rekonstruksjon, bør dette kun være mulig der selskapets egenkapital ikke er tapt, slik det er i våre naboland.

