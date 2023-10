Artikkelen fortsetter under annonsen

Lar det seg gjøre å få redusert klimagassutslippene Norge har forpliktet seg til innenfor den fastsatte tidsfrist 2030 med dagens konsesjonssystem?

Elektrifisering er det viktigste enkelttiltak for å legge til rette for grønt skifte. Kraftproduksjon fra vann, land- og havvind og sol må økes betydelig i tillegg til mye energieffektivisering. Kraftnettet må også bygges ut.

Per Håkon Høisveen Mer...

Kraftforsyningen er av våre sterkest regulerte samfunnsområder med et omfattende regelverk for bygging av kraft og kraftoverføringsanlegg etter vassdragslovgivningen, energiloven og havenergilova. Kraftforsyningsanlegg flest konsesjonsbehandles som oftest etter flere av lovene.

Utbygging av fornybar kraft og kraftoverføringsanlegg er arealkrevende og fører ofte til omfattende interessekonflikter. Utbygging foretas vanligvis langt unna der kraften skal forbrukes og berører flere og ofte motstridende allmenne og private interesser.

Konsesjonsbehandlingen følger forvaltningsloven. Berøres samiske interesser og reindrift, skal også konsultasjonsinstituttet ivaretas. Våre folkerettslige forpliktelser må overholdes.

Saksbehandlingen pågår vanligvis over en årrekke, og for noen energitiltak opp til ti år før endelig vedtak fattes. Deretter må konsesjonæren inngå kontrakter for entreprise, teknisk utstyr og installasjon før utbygging, som kan ta flere år.

Et planlagt kraftutbyggingstiltak må først meldes til konsesjonsmyndigheten.

Større kraftledninger konseptvalgutredes før konsesjonsprosessen begynner.

Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram fastsettes først etter høring.

Konsekvensutredninger skal godkjennes før det søkes om konsesjon.

Konsesjonssøknad må sendes på høring forut for befaring og møter i distriktet.

Berøres reindriftsinteresser, skal reinbeitedistrikt og ofte Sametinget konsulteres.

Vindkraftutbygging er nå avhengig av kommunal godkjennelse. Konsesjon kan først gis når kommunen har foretatt arealregulering etter plan- og bygningsloven.

Uten avtaler med grunneiere og rettighetshavere er det også nødvendig med samtykke til ekspropriasjon.

For havvind må utbyggingsareal åpnes før utlysing og tildeling. Deretter utarbeides melding med forslag til konsekvensutredningsprogram, som sendes på høring før program blir fastsatt og utredninger foretas. Konsesjonssøknad og detaljplan forelegges konsesjonsmyndigheten. Både anlegg for produksjon og tilhørende kraftnett for havvind må ha konsesjon.

Så langt er Søre Norsjø II og Utsira Nord utlyst. Tildeling av areal finner sted ut på nyåret 2024.

De fleste vedtak om konsesjon og ekspropriasjon for utbygging av fornybar kraft og kraftledninger påklages. Klagebehandlingen følger forvaltningslovens krav. Det er nødvendig med høring ofte fulgt av befaring, møter og tilleggsutredninger før det fattes endelig vedtak.

Det må langt mer til enn de forenklinger som hittil er fremlagt for å få ned tidsbruken i konsesjonsbehandlingen i tilstrekkelig grad. Det er heller ikke nok å øke saksbehandlingskapasiteten.

Fornybarnæringens forslag om innføring av tidsfrist på tre år for konsesjonsmyndighetens behandling har heller ikke mye for seg. Utbygging av kraft og kraftnett fører til konflikter av forskjellig art ut fra berørte natur- og miljøhensyn og ymse næringsinteresser.

Høyt konfliktnivå krever tid til å behandle og utrede forslag om planendringer og tilpasninger for å redusere konsekvensene.

Konsesjonsmyndigheten styrer ikke tempoet i kommunal behandling og tidsbruken for konsekvensutredninger. Overskridelse av en generell tidsfrist kunne få som konsekvens at det må renonseres på gjenstående konsesjonsbehandling. Det kan støte mot lovbestemte krav om høring, utredninger og klageadgang.

Våre folkerettslige forpliktelser må uansett overholdes.

Med de meldinger og konsesjonssøknader for kraftanlegg og kraftnett som er under behandling og de prosjekter som kan forventes de nærmeste år, blir det begrenset tilgang av ny kraft fra vann og landvind på nettet innen 2030.

Det er lite sannsynlig med bidrag av betydning fra havvind innen samme tid.

Med gjeldende konsesjonssystem er det derfor vanskelig å se at de fastsatte måltallene for reduksjon av klimagassutslipp og elektrifisering innen 2030 kan opprettholdes.

