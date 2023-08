Artikkelen fortsetter under annonsen

Ekstremværet Hans har allerede forårsaket forsikringsskader til anslagsvis 1,7 milliarder kroner. Men hvem skal betale om skadene etter ekstremværet ble mer alvorlige som følge av klimaendringer eller mangelfull klimatilpasning?

I utgangspunktet finnes det to dekningsmuligheter dersom det oppstår skade på eiendom eller løsøre som skyldes ekstremvær:

Erstatningskrav dekket av privat forsikring

Erstatningskrav dekket av statens naturskadeordning

Ting som er forsikret mot brannskade er også forsikret mot naturskade, med mindre skaden er dekket av en annen forsikring. Dersom forsikringen inkluderer brannskadedekning, kan altså naturskader på eiendom og løsøre kreves dekket av forsikringsselskapet.

Hvis skaden ikke er forsikret, eller det ikke er adgang til å forsikre seg mot skaden ved alminnelige forsikringsordninger, kan naturskadeloven gi krav på erstatning fra Statens naturskadeordning. Erstatningsordningen omfatter naturskade som direkte skyldes naturulykke, for eksempel flom. Dekningsmessig flom er omtalt i praksis som «[o]versvømmelse fra vassdrag som følge av høy vannføring eller når villbekker som dannes i skrånende terreng som følge av kraftig nedbør eller snøsmelting gjør ekstraordinær skade».

Det er et krav at skaden direkte skyldes naturulykken. Dette betyr at nære og avledede skader som følge av hendelseskjeder som naturulykken setter i gang, faller utenfor. I særlige tilfeller kan det imidlertid ytes erstatning for skader som er en nærliggende følge av naturulykken.

Når særlige forhold tilsier det, kan erstatning også ytes for skade som direkte skyldes nedbør.

Men hvilken betydning har det for dekningsadgangen om det kan bevises at intensiteten i nedbøren som forårsaket flom- og skredskadene under Hans skyldes klimagassutslipp?

Generelt vet vi at klimagassutslipp, som til nå har varmet opp jordens gjennomsnittlige overflatetemperatur med 1,2 grader sammenholdt med førindustriell tid, fører til mer alvorlig, langvarig og hyppig ekstremvær, herunder nedbør.

Det kan få betydning på minst tre måter:

For det første, dersom kommunen har gitt byggetillatelse i et område som med klimaendringene er utsatt for flom, kan skadelidte etter omstendighetene kreve erstatning av kommunen.

Plan- og bygningsloven § 28–1 første ledd bestemmer at grunn bare kan bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Der grunnen ikke er tilstrekkelig sikker, skal kommunen om nødvendig nedlegge forbud mot opprettelse eller endring av eiendom eller oppføring av byggverk, eller stille særlige krav til byggegrunn, bebyggelse og uteareal. Dersom denne plikten ikke er overholdt, for eksempel ved at det er gitt byggetillatelse i et flomutsatt område, kan kommunen bli erstatningsansvarlig etter skadeerstatningsloven § 2–1.

Generelt sett er det mye som tilsier at sikringen mot klimaendringer ikke er god nok. I en rapport fra 2022 kritiserte Riksrevisjonen myndighetene for ikke å ha «sikret seg tilstrekkelig oversikt og iverksatt nødvendige tiltak for å sikre eksisterende bebyggelse og infrastruktur» for et klima i endring. Riksrevisjonen konkluderer med at «kritiske områder ikke er godt nok kartlagt», at det kan «føre til at utbygging skjer i områder med naturfare».

For det andre kan det spørres om skadelidte kan rette krav mot staten.

I situasjoner der staten har eller burde ha kunnskap om risiko for tap av liv som følge av naturskader, kan staten ha plikt etter Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 2 og 8 til å avverge risikoen og ikke bidra til å forverre den.

Staten kan dermed ha plikt til å kutte utslipp i tråd med det som er vitenskapelig påkrevd for å begrense oppvarmingen. Nederland er allerede domfelt av nederlandsk høyesterett for ikke å ha kuttet nok i perioden 1990–2020 for å sikre innbyggernes liv og helse. Storkammeret i Den europeiske menneskerettsdomstol avgjør i disse dager tilsvarende saker mot Sveits (Verein KlimaSeniorinnen et al. v. Switzerland) og Frankrike (Carême v. France).

Ettersom Norge har kuttet langt mindre (4,6 prosent) enn disse landene, og samtidig lisensiert en sterk økning i eksporterte utslipp fra olje og gass, kan storkammersakene få betydning for muligheten til å vinne frem med lignende krav mot den norske stat.

For det tredje kan det spørres om særlig rammede etter ekstremvær som tilskrives klimaendringer kan rette krav mot private selskaper innenfor norsk jurisdiksjon med ansvar for store utslipp.

I Tyskland har en jordbruker i Peru anlagt søksmål mot det tyske kullselskapet RWE med påstand om at selskapet er ansvarlig for en forholdsmessig del av kostnadene for å sikre mot flomskade som vil inntreffe dersom en isbre ovenfor gården hans smelter.

Den tyske domstolen har vært på befaring i Peru, og saken avventer nå sakkyndige rapporter.

I USA har flere delstater, blant annet skogbrann-rammede Hawaii og byer langs vestkysten, fremmet erstatningskrav mot store olje- og gasselskaper for kostnader til sikring mot havstigning, springflo og branner som følge av klimagassutslipp.

Disse sakene er fundert på generelle aktsomhetsnormer som også gjenfinnes i norsk rett.

Erstatningsansvar for private selskaper som profitterer på å skape en ekstraordinær risiko for omgivelsene, har lange tradisjoner i norsk rett. I flere dommer fra 1800-tallet og senere sikret en fremsynt norsk høyesterett uforskyldte tredjeparter mot skader forårsaket av fremvoksende næringer.

Familier som opplever å få hus og hjem rasert i skred som ikke ville gått foruten nedbør forårsaket av klimagassutslipp, står på mange måter i en lignende situasjon.