Forbrukerrådet fremførte tidligere denne måneden velberettiget knusende kritikk av arbeidet til lovutvalget bak NOU 2023:6, «Finanstilsynet i en ny tid – ny lov om Finanstilsynet». I sin høringsuttalelse har Forbrukerrådet rett og slett anbefalt at det opprettes «et nytt utvalg» og at det nye utvalget må få «en annen sammensetning».

Høringsuttalelsen fra Forbrukerrådet kan vanskelig tolkes som noe annet enn strykkarakter til utredningen fra lovutvalget, som har vært i sving i nærmere halvannet år.

Rune Toalango Johannesen

Kjernen av kritikken berører et velkjent problem i internasjonal sammenheng. Når to ulike hovedhensyn skal ivaretas av ett finanstilsyn, ender tilsynet opp med en slagside som er like uheldig som forutsigbar.

Slagsiden går i forbrukernes disfavør.

Hovedutfordringen er at finansregulatorisk tilsyn må ivareta hensyn som spriker mellom:

overordnet finansiell stabilitet («prudential regulation») på den ene siden

individuell investorbeskyttelse («conduct regulation») på den andre siden.

Av disse to hovedhensynene blir forbrukernes investorbeskyttelse den opplagte taperen så lenge tilsynsansvaret legges til ett integrert tilsyn for hele finanssektoren.

Lovutvalget, som ble oppnevnt av Solberg-regjeringen i september 2021, fikk i oppgave å utarbeide utkast til ny finanstilsynslov. Den nye loven var ment å erstatte den snart 70 år gamle finanstilsynsloven av 1956. Forbrukerrådet var – med rette – ikke særlig imponert over lovforarbeidet, og etterlyste blant annet en «særskilt og helhetlig» utredning av forbrukernes rettigheter i markedet for finansielle tjenester.

Med «The Golden Oldies»-sakene friskt i minne, er det ikke vanskelig å finne eksempler på stemoderlig behandling av forbrukerinvestorenes interesser fra Finanstilsynets side. På lederplass 1. september 2022 skrev DN meget treffende at «Finanstilsynet bør vise mer muskler i møte med selskaper som selger produkter som opplagt ikke er til det beste for uprofesjonelle kunder».

Allerede i 2013 konstaterte Høyesterett i storkammer at DNB drev «direkte misvisende» salg av «risikopregede og komplekse produkter til ikke-profesjonelle investorer» i den såkalte Røeggen-saken.

Av mandatet til det regjeringsoppnevnte lovutvalget fremgikk det at utvalget skulle «se på alle sider av Finanstilsynets virksomhet» og at utvalget burde «se hen til og redegjøre for relevant internasjonal praksis». Forbrukerrådet har på sin side helt korrekt påpekt at utredningen ikke beskriver «alternative modeller for tilsyn, herunder todelt finanstilsyn».

Med «todelt finanstilsyn» siktes det til «Twin Peaks», en modell som er blitt prøvd ut i over 20 år i en rekke land. Den todelte tilsynsmodellen tilsier ett tilsyn for finansiell stabilitet og et annet for investorbeskyttelse.

Modellen er et svar på nettopp de utfordringene vi i Norge har erfart over lang tid, og som andre land tilsynelatende har lykkes med å finne en løsning på.

I juni 2021, noen måneder før regjeringen oppnevnte det finansregulatoriske lovutvalget, publiserte Cambridge University Press «The Cambridge Handbook of Twin Peaks Financial Regulation». Boken er på nærmere 400 sider, er forfattet av over 30 meritterte bidragsytere og gir en glimrende oppsummering av erfaringene med todelt finanstilsyn verden rundt. Fremstillingen bygger bl.a. på erfaringene fra Australia (fra 1998), Nederland (fra 2002), Storbritannia (fra 2012) og Sør-Afrika (fra 2017).

Hvordan utvalget bak NOU 2023:6 har klart å unngå å nevne dette arbeidet, er en gåte, sett i lys av mandatets etterspørsel etter «relevant internasjonal praksis». Kanskje også lovutvalget har vært så opptatt av finansiell stabilitet at det har gått på bekostning av forbrukernes interesser?

Forbrukerrådet har særdeles gode grunner til å trekke frem «rykk tilbake til start»-kortet. Stortinget bør ikke forspille denne historiske sjansen til å reformere det finansregulatoriske tilsynet i Norge.

Reformbehovet er for stort, og dysfunksjonene er for mange, til at alternative tilsynsmodeller ikke engang skal bli grundig utredet i lovforarbeidene.