De aller fleste privatpersoner, og mange næringsdrivende, kan få dekket kostnader til advokat og sakkyndige gjennom eksisterende avtaler med sine forsikringsselskaper. Det kan være bistand til tvister som har oppstått mellom naboer, eiendomstvister, tvist med håndverkere, finansrådgivere eller tvist som oppstår ved kjøp og salg eller skade av både gjenstander og personer mv.

Silja Dagenborg Mer...

Rettshjelp til slike saker kan dekkes gjennom innbo-, bygg- eller bilforsikring.

De aktuelle forsikringsvilkårene avgjør hvilke sakstyper som dekkes og hvor mye av kostnadene som dekkes. Normalt dekkes alle kostnader til fagkyndige som er nødvendig for å dokumentere og føre saken, eksempelvis advokater og andre fagkyndige som takstmenn, spesialistvurderinger og annet.

I svært mange år har de fleste forsikringsselskap operert med en rettshjelpsdekning på inntil 100.000 kroner. Denne maksgrensen har, etter vår kunnskap, ikke blitt endret siden tidlig 2000-tallet, til tross for at konsumprisindeksen i samme periode har økt med om lag 66 prosent.

Der man før kunne få bistand til dekning av bistand gjennom hele saken, kan man oppleve for eksempel i eiendomssaker at halvparten av dekningen er brukt opp på takstmann, før man i det hele tatt har rukket å ha første møte med advokaten.

Tilsvarende gjelder i andre rettsprosesser som krever omfattende utredning, for eksempel i personskadesaker.

Vi opplever igjen og igjen at privatpersoner ikke når frem med sine (berettigede) krav og ikke har midler til å forfølge kravet rettslig. Dette er blitt et alvorlig rettssikkerhetsproblem.

En av årsakene til at praksisen er uheldig, er at man ofte har et forsikringsselskap som motpart i slike saker. For eksempel har motparten forsikringsdekning gjennom boligsalgsforsikring i eiendomssaker.

Vi opplever at mange forsikringsselskaper trenerer saken eller tilbyr svært lave forlikstilbud, og tenker at det kan ha sammenheng med at forsikringsselskapets kjennskap til den lave rettshjelpsdekningen. Dette skaper en skjev balanse mellom partene når man forhandler om et utenrettslig forlik.

Vi opplever til stadighet at disse sakene ikke løser seg før rettsmegling eller hovedforhandling i tingretten. Mange har imidlertid ikke midler til å ta saken sin så langt.

Den manglende justeringen av rettshjelpsdekningen har imidlertid flere heldige effekter for forsikringsselskapene selv. Prisene på forsikringene har økt, uten at dekningen er blitt bedre.

Forsikringsselskapene vet at motparten ikke har råd til å gå til sak, og det reduserer prosessrisikoen i de sakene de selv er motpart. Forsikringsselskapene har derfor ingen motivasjon til å øke grensene, særlig ikke når konkurrerende selskaper har eksakt like vilkår.

Denne situasjonen skaper en betydelig skjevhet i rettssystemet og undergraver prinsippet om likhet for loven. Vi advokater har et ansvar for å tale for våre klienters interesser og rettigheter.

Selv om forsikringsselskapene selv bør ta samfunnsansvaret ved å løse et rettssikkerhetsproblem, har vi ikke tro på at dette skjer uten betydelig press fra flere kanter. Derfor oppfordres også private forsikringskunder og næringsdrivende å etterspørre bedre vilkår på sin rettshjelpsdekning når man forhandler frem nye forsikringsavtaler.

Dette er avgjørende for å opprettholde integriteten i rettssystemet og sikre at alle enkeltpersoner, uavhengig av økonomisk kapasitet, kan sikre sin rett.