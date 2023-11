Artikkelen fortsetter under annonsen

Dommen får frem realitetene: Høyesterett konstaterer at Acer ikke kan treffe beslutninger om å bygge utenlandskabler eller kraftverk, ikke kan gi konsesjoner, oppstille eierskapsregler, eller fastsette strømpriser.

«Prisene bestemmes av markedet», slår dommen fast.

Når det gjelder Acers vedtaksmyndighet, påpeker Høyesterett at den bare gjelder «grensekryssende reguleringsspørsmål». Myndigheten er teknisk og avgrenset. Formålet er å oppnå god funksjonalitet i infrastrukturen og å sikre at den driftes effektivt og rasjonelt.

Denne presiseringen gir et frempek om hvor det bærer. Når norske politikere først har vedtatt å bygge infrastruktur og utenlandskabler, er det jo ønskelig at kraftnettet driftes på best mulig måte.

Grensekryssing berører forholdet til andre stater. Derfor er Acers koordinerende myndighet nødvendig. Høyesterett understreker at i fravær av denne myndigheten ville det «uansett vært behov for å løse de samme spørsmålene».

Oppe i alt det rettslige, får denne enkle betraktningen frem de praktiske hensynene. Den som er mot Acer, må vise hva alternativet er. Kablene går nå en gang mellom stater. Oppstår det en uenighet mellom Norge og et annet land, kan ikke norske myndigheter dømme i sin egen sak.

Når strømmen er skrudd på, vil det gå varmt i sikringsskapet om man skal vente på domstolene.

I Norge utøver Acer sin myndighet via Eftas overvåkningsorgan Esa og Reguleringsmyndigheten for energi (Rme). Rme er gjort til et uavhengig forvaltningsorgan, som regjeringen ikke kan instruere. Derfor er det fortsatt snakk om myndighetsoverføring, sier Høyesterett, men ikke i tradisjonell forstand. Konstruksjonen gjør at Norges deltagelse i Acer ligger helt i ytterkanten av hva som i det hele tatt kan anses som myndighetsoverføring.

Den rettslige problemstillingen i saken var om Stortinget kunne gi sitt samtykke til Acer-samarbeidet med alminnelig flertall, jf. Grunnloven § 26, eller skulle brukt spesialbestemmelsen i Grunnloven § 115 som krever tre fjerdedels flertall. Dommen stadfester at Stortingets rettslige tilnærming er korrekt. Grensedragningen mellom de to fremgangsmåtene beror på om myndighetsoverføringen er mer enn «lite inngripende».

Kriteriet «lite inngripende» leder inn i en konkret helhetsvurdering. Når det gjelder denne, slutter Høyesterett seg helt ut til Stortingets vurdering og legger til at «vi står ikke overfor et tvilstilfelle». Dommen avfeier all usikkerhet ved å slå fast:

«Det overføres myndighet på et viktig samfunnsområde, men myndighetsoverføringen er meget begrenset.»

For fremtiden er dommen viktig av tre grunner.

For det første tjener den som et konkret eksempel på internasjonalt samarbeid som med god margin ligger innenfor rammen av hva Stortinget kan vedta med alminnelig flertall. Det samme vil gjelde dersom Stortinget skulle ønske å slutte seg til EUs fjerde energimarkedspakke – den såkalte «ren energipakken».

For det andre vektlegger Høyesterett at den myndigheten Stortinget har samtykket til å overføre, etablerer praktiske og funksjonelle løsninger for å få strømforsyningen til å virke best mulig over landegrensene når landene ikke blir enige seg imellom. Ifølge Høyesterett er det langt på vei snakk om en mekanisme for tvisteløsning. Det «begrenser den samfunnsmessige og politiske betydningen av selve myndighetsoverføringen».

Fordi tvisteløsningsfunksjonen er et generelt kjennetegn for EU-byråer, har dommen betydning langt utover energiområdet.

For det tredje avklarer Acer-dommen et viktig prinsipielt spørsmål som det har knyttet seg spenning til, såkalt kumulasjon. Spørsmålet er om tidligere myndighetsoverføringer skal tas i betraktning når Stortinget står overfor en ny vurdering. I så fall vil begeret for «lite inngripende» fylles gradvis til skranken slår inn. Alternativet er at hvert nye samtykke vurderes isolert – at Stortinget starter på null hver gang. Det siste er riktig ifølge Høyesterett.

Etter en omfattende analyse slår dommen fast at Stortinget og domstolene «ikke har plikt til å se myndighetsoverføringen i sammenheng med tidligere myndighetsoverføring.»

I en pressemelding sier Nei til EU at organisasjonen avslutter den rettslige kampen mot energiunionen, men at den politiske kampen fortsetter. Det kan stå som en god sammenfatning av hvordan Høyesterett nå har avklart forholdet mellom jus og politikk.