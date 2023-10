Artikkelen fortsetter under annonsen

Jens Stoltenberg har helt rett når han sier at butikk ikke lenger kan skilles fra politikk. Næringslivet spiller en viktig rolle i å sikre norske interesser, og norske virksomheter er i økende grad bevisste rundt nasjonal sikkerhet, og vårt klare inntrykk er at de ønsker å bidra.

Problemet er at rammene for næringslivets bidrag er uklare.

Sikkerhetsloven gir virksomheter som er underlagt loven, ansvar for å vurdere nasjonale, sikkerhetsmessige perspektiver ut fra virksomhetens verdier. Ansvaret er basert på «nasjonale sikkerhetsinteresser» og utpeking av «grunnleggende nasjonale funksjoner» som er essensielle for å holde Norge trygt. Det enkelte departement definerer hva som er gjeldende innenfor sin sektor.

Enkelt sagt kan det være informasjon, objekter eller infrastruktur som anses særlig viktige for Norges sikkerhet.

Dersom en kinesisk aktør for eksempel ønsker å kjøpe norsk infrastruktur som er omfattet av sikkerhetsloven, blir virksomheten som forvalter infrastrukturen ansvarlig for å vurdere sikkerhetsrisikoen ut ifra egne verdier. I tilfeller der kun infrastrukturen, og ikke selskapet, selges eller leies, vil ikke reglene om eierskapskontroll komme til anvendelse og vurderingen overlates i utgangspunktet til virksomheten selv.

En privat virksomhet har imidlertid hverken mandat eller nok innsikt til å avgjøre om salget skal forbys på grunnlag av bredere, politiske betraktninger.

Om norske myndigheter tillater kinesisk tilstedeværelse, uavhengig av verdiene som den enkelte virksomheten besitter, er et politisk spørsmål som ikke kan overlates til næringslivet å avgjøre.

Virksomheten har varslingsplikt om sikkerhetsrisiko, men til syvende og sist er det myndighetene som har ansvar for og direkte hjemmel til å avvise en kinesisk aktør på grunnlag av sikkerhetsrisiko.

Myndighetene må gi klare styringssignaler til næringslivet for samhandling med Kina, både generelt og i spesifikke saker. Samhandling med Kina er både ønskelig og nødvendig – også i dagens sikkerhetspolitiske situasjon. Men det må skje på en gjennomtenkt og sikker måte.

Balansen mellom kommersielle og sikkerhetsmessige hensyn er kompleks, og krever at beslutningstager sitter med oversikt over hele bildet – både fakta og politikk.

Norske virksomheter som skal vurdere samhandling med et kinesiskeid selskap, mangler tilgangen til vital informasjon om hvor «soft or hard on China» norske myndigheter ønsker å være på tidspunktet. Virksomheten vet heller ikke om det finnes annen viktig informasjon som kan påvirke vurderingen, for eksempel gradert informasjon om trusselbildet, hensynet til våre allierte eller plasseringen av skjermingsverdig infrastruktur.

Dette totalbildet er det i prinsippet kun myndighetene som har.

Selv om næringslivet bidrar betydelig til rikets sikkerhet og vurderer sine egne verdier i en slik kontekst, kan de ikke få ansvaret for å definere norsk sikkerhetspolitikk. Dette er en oppgave for politikere og myndigheter, et ansvar de må ivareta med stødig hånd.

