Artikkelen fortsetter under annonsen

Norsk næringsliv har de siste to årene erfart hvor komplekst regelverket for sanksjoner er. I møte med kompliserte eierstrukturer, skatteparadiser og utilgjengelig informasjon er det utfordrende å forstå og etterleve regelverket. Risikoen – og frykten – for å trå feil har økt.

Anne Katrine Sletbakk Ramstad Mer...

Å måtte forholde seg til sanksjoner, er ikke noe nytt. Økonomiske sanksjoner er et utenrikspolitisk virkemiddel med dype røtter. Allerede i 1919 i Folkeforbundspakten var det inntatt bestemmelser om sanksjoner, og slike ble også videreført i FN-pakten i 1945. Siden den gang har det imidlertid vært en kraftig økning i antall sanksjonsregimer internasjonalt, og sanksjonenes innhold har endret seg fra brede handelsblokader til mer presise og treffsikre sanksjoner.

Jan Fougner Mer...

Det som er positivt med de mer treffsikre sanksjonene, er at de i større grad begrenser utilsiktede konsekvenser for mennesker i landet som er berørt. Ulempen er at sanksjonene blir langt mer kompliserte.

Dagens sanksjonsregelverk er omfattende, detaljert og stadig i bevegelse. Da er det mer krevende for næringslivet å navigere innenfor regelverket.

Et eksempel er sanksjonene innført mot Russland etter den folkerettsstridige Ukraina-invasjonen i februar i fjor. Sanksjonene er svært sammensatte og uten historisk sidestykke. Utenriksdepartementet har opplevd en eksplosjon av saker og forespørsler om veiledning knyttet til Russland-sanksjonene, og erkjenner at det er krevende for virksomhetene. Utenriksminister Anniken Huitfeldt uttalte til E24 i sommer at sanksjonsområdet «er et utrolig vanskelig felt. Bare det å skjønne hvordan et selskap er strukturert eiermessig krever ganske mye kompetanse».

Realiteten er at det i praksis er utfordrende å forhindre eller fullt ut eliminere risikoen for at et sanksjonert selskap eller person i den andre enden får rådighet over relevante varer eller tjenester. Denne virkeligheten må gjenspeiles i regelverket. Det gjør den ikke i tilstrekkelig grad i dag.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Risikoen for å trå feil håndteres rettslig gjennom et forholdsmessighetsprinsipp. Prinsippet innebærer at en virksomhet fritas for straff dersom det har gjennomført forholdsmessige, aktsomme sanksjonsvurderinger i forkant av et brudd. Kompleksiteten i undersøkelsene vil variere ut fra virksomhetenes karakter, og de må stå i forhold til virksomhetens størrelse, art, kontekst og sannsynlig samhandling med aktører som rammes av sanksjonsregelverket.

Utenriksdepartementet har nylig utarbeidet en «Veileder for næringslivet» som angir et slikt forholdsmessighetsprinsipp. Konsekvensen av prinsippet må være ansvarsfrihet også der det i ettertid viser seg å ha skjedd et brudd. Det kommer ikke tydelig nok frem i veilederen fra departementet.

EUs regelverk angir klart at handlinger utført av selskaper eller personer ikke skal medføre ansvar hvis de ikke visste, og heller ikke hadde rimelig grunn til å mistenke, at deres handlinger ville føre til brudd på sanksjonsregelverket. Har de gjennomført forholdsmessige og aktsomme undersøkelser og vurderinger i forkant, skal de unntas straff.

Av hensyn til norske virksomheters forståelse av regelverket, og trygghet og forutsigbarhet rundt eget arbeid med etterlevelse av det, bør ansvarsfrihet forankres tydelig også i det norske sanksjonsregelverket.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.