Regjeringens forslag til statsbudsjett inneholder en økning i rettshjelpssatsen på 35 kroner, fra 1180 til 1215 kroner. Det er mindre enn tre prosent, mindre enn regjeringens anslag for inflasjonen, og det innebærer dermed en lønnsnedgang for forsvarere som lever av salær fra det offentlige. Og det gjør de aller fleste forsvarere.

Tormod Tingstad (Foto: Huset Mydtskov)

Ifølge Advokatforeningen er rettshjelpssatsen lavere nå enn den var i 2001, justert for inflasjon. Til sammenligning har en gjennomsnittlig norsk årslønn har økt med 38 prosent justert for inflasjon i samme periode.

Salærrådet, som er et samarbeidsorgan mellom Advokatforeningen og staten, har foreslått en sats på 1385 kroner, ut fra et «rettssikkerhetshensyn». Til sammenligning beregner Regjeringsadvokaten seg en «break-even» timesats på 1600 kroner, mens politiet opererer med en timesats på 1335 kroner når det tar seg betalt, riktignok av ansatte som ikke er jurister.

Uten noen som helst begrunnelse mener likevel regjeringen at vi skal tjene under det «rettssikkerhetshensyn» tilsier, og under det statlige aktører må ha for å få det til å gå rundt.

Det er vanskelig å argumentere for høyere lønn for oss advokater, når kolleger i privat sektor gjennomgående tar en timepris på mellom 3000 og 7000 kroner. Men for forsvarere er virkeligheten denne:

Satsen på 1180 kroner skal dekke kontorhold, forsikringer, eventuell pensjonssparing, tid og omkostninger til etterutdanning, deltagelse i faglig arbeid og i organisasjonslivet.

Den skal dekke eventuelle ferier og andre avbrudd som ikke dekkes av det offentlige.

Satsen skal dekke lønn og tid til fullmektiger.

Og den skal dekke oppbygging av en økonomisk buffer til tider med færre oppdrag eller uforutsette avbrudd i virksomheten.

De fleste forsvarere har ingen stor pensjonssparing, har liten eller ingen økonomisk buffer, og liten eller ingen tid til kompetanseutvikling ut over obligatorisk etterutdannelse. Få av oss har tid til å delta i organisasjonslivet, eller den offentlige debatten.

Vi har ikke mulighet for å ta prinsipielle eller viktige saker «pro bono». Og fullmektiger må produsere, ikke spørre for mye. Ellers går det ikke rundt.

Mange forsvarere lever fra sak til sak, og det finnes ingen umiddelbar grunn til å tro at denne økonomiske situasjonen vil endre seg – tvert imot, med dagens regjering.

Staten har dessuten sikret seg ved at domstolen i ettertid kan sette ned det faktiske salæret hvis retten – i realiteten helt skjønnsmessig – mener at advokaten har brukt for mye tid på oppdraget. Kanskje har han, etter dommerens mening, holdt for mange møter med klienten, tatt for mange telefoner, eller faktisk tatt seg tid til å lese saksdokumentene.

Og den myndigheten benytter domstolene gjerne. Da blir forsvarergjerningen fort en tapsforretning.

Vi som er i dette yrket har valgt det selv, og bør derfor kanskje ikke beklage oss over de dårlige vilkårene. Men så lenge salærsatsen er så lav, er den også en direkte trussel mot rettssikkerheten.

Nylig avdekkede justismord i Norge har gjort det klart for at vi ikke kan ta rettssikkerheten for gitt. Vi er ikke ufeilbarlige, selv ikke her i Norge.

Når enkeltmennesket møter statens veldige maktapparat, er forsvareren den eneste motvekten mot kanskje årelang etterforskning fra påtalemyndigheten side. Forsvareren skal forsøke å se saken fra en annen, tiltaltes, ståsted. Han skal forsøke å nyansere bildet, og sette spørsmålstegn ved aktors narrativ. Lykkes han ikke, vil det i verste fall kunne føre til at uskyldige dømmes.

Forsvareren er derfor rettssamfunnets kanskje viktigste brikke for å sikre en viss maktbalanse i rettssystemet, slik at justismord ikke skjer. Likevel skal han gå på et absolutt sparebluss. Det er slik dagens regjering ha det.

Det siste statsbudsjettet forsterker innsatsen for å sikre at forsvarerne og andre som lever på rettshjelpssatsen blir en underklasse i rettssystemet vårt. Det kommer selvfølgelig til å få alvorlige konsekvenser for rekrutteringen til yrket, og dermed også for rettssikkerheten for enkeltmennesker som kommer i kontakt med staten.

Det er dette saken handler om, og ikke hvor godt «grådige advokater» skal kunne ta seg betalt.