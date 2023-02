Artikkelen fortsetter under annonsen

«Grådighet er bra» sa Gordon Gecko i filmen Wall Street. Kapitalismen bygger på «bunnløs grådighet» sa Karl Marx.

Oljefondssjefen Nicolai Tangen sier det samme som Marx da han sa at USA er et «mer rendyrket kapitalistisk land … la oss si det slik at grådigheten på en måte har kommet lenger der» (Aftenposten 17. januar 2023).

Sigve Tjøtta Mer...

Bygger kapitalistiske samfunn på grådighet? Forutsetter, fremmer og legitimerer markeder grådighet, egoisme og selvisk oppførsel?

Nei, svarer Adam Smith. Markeder hverken forutsetter, fremmer eller legitimerer grådighet og selvisk oppførsel. For å lykkes i markeder må folk settes seg inn i andre menneskers behov og ønsker, ikke bare egne.

Les også: Nicolai Tangen refser grådighetskultur i toppen av selskaper

Det sentrale i markeder er frivillige bytter av en ting mot en annen, «gi meg det som jeg ønsker meg, og du skal få det som du ønsker deg» skriver Smith. Kunden: Gi meg brødet som jeg ønsker, og du skal få pengene du ønsker. Bakeren: Gi meg pengene som jeg ønsker, og du skal få brødet du ønsker.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Bakeren står opp tidlig om morgenen fordi han ønsker å livnære seg og sin familie. Men skal bakeren nå sine mål, må han sette seg inn i kundenes behov og ønsker. Ønsker folk seg rugbrød, kneipp eller noe søtt til frokost? Hvor mye vil de betale for bakervarene? Dersom bakeren mislykkes med å sette seg inn i andre mennesker sine behov og ønsker, får han ikke de pengene han ønsker seg til å forbedre situasjonen til seg og sin familie.

Kaféeieren må sette seg inn i kundenes behov og ønsker. Hvordan vil kunden ha kaffen servert? Ta med seg kaffen eller sitte ved et bord? Hvordan møblere kafeen, lyssette det for at kaffekjøperen skal trives? Hvordan skal baristaen snakke med kjøperen utover å hilse god morgen? Noen kunder liker å nyte kaffen i fred. Andre liker vanligvis å snakke, men akkurat i dag – kanskje det har skjedd noe i morges – ser det ut som om hun i ønsker å drikke kaffen i ro.

Da baristaen søkte jobb vurderte hun om kafésjefen er en skikket person. Hun ønsker ikke å jobbe for en egoistisk sjef. Kafésjefen på sin side vurderte om baristaen kan behandle kunder på en ordentlig måte og samarbeide med de andre som jobber på kafeen. Kafésjefen vil ikke ansette en egoistisk barista fordi egoister mangler evne til å leve seg inn i kundenes ønsker og behov.

Frivilligheten i markedsprosessen vil ifølge Smith presse folk til å sette seg inn i andre menneskers behov og ønsker. I frivillige byttehandler skyr folk egoister.

I år er det 300 år siden Adam Smith ble født. Smiths klassiske tekster står dessverre ikke sentralt i pensumbøker i økonomifaget i dag. Men hans teorier er fremdeles relevant. Forhåpentlig finnes det økonomer i Oljefondet eller i Norges Bank som kan forklare oljefondssjef Tangen at Smith hadde en annen vurdering enn Marx av det moralske grunnlag for markeder.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.