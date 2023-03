Artikkelen fortsetter under annonsen

Olje- og gassnæringen tjener enorme summer på Europas energikrise. Det er enda et argument for at bransjen også bør bidra mer til både å kutte utslipp og fange og lagre CO 2 .

Det siste har sektoren i dag ingen forpliktelser til. I sitt nye lovforslag Net-Zero Industry Act foreslår Europakommisjonen at olje- og gasselskaper skal bidra til å nå målet om årlig CO 2 -lagringskapasitet på minst 50 millioner tonn i 2030. Hvor mye, vil bli beregnet ut ifra hvor stor markedsandel de har.

Blir lovforslaget vedtatt, tar EU et viktig steg mot et produsentansvar.

Martine Mørk

Det er en god idé, og knapt noe land er bedre egnet enn Norge. Regjeringen står fast på at vi skal utvikle, ikke avvikle, oljenæringen. Men det eneste forslaget som diskuteres i norsk politikk for å kutte utslipp, er elektrifisering av sokkelen. Det vil bidra til å få ned nasjonale utslipp, og er derfor viktig og riktig. Men tiltaket har ingen effekt på de 400–500 millioner tonn utslipp vi eksporterer hvert år.

Det internasjonale energibyrået erklærte i fjor at det ikke er plass til å lete eller utvinne mer olje og gass om vi skal nå klimamålene. FNs klimapanel slår også fast at eksisterende og planlagte olje- og gassprosjekter allerede overskrider karbonbudsjettet.

Alt tyder på at Norge vil eksportere olje og gass i flere tiår fremover. Derfor bør Norge også være først til å innføre et krav om karbonretur: at man pålegger importører og produsenter av olje og gass å fange og lagre en økende andel av de utslippene som oppstår fra å utvinne og bruke de fossile brenslene.

Med andre ord: De som tjener penger på å ta opp karbon, må sørge for at tilsvarende mengde karbon lagres.

Det betyr at selskapene må være med på å finansiere karbonfangst- og lagring. Hvor stor denne andelen begynner på, bestemmes politisk. Men når verden skal ha netto null utslipp, må alt fossilt karbon som tas opp kompenseres for ved å fange og lagre en lik andel CO 2 . Slik når vi geologisk netto nullutslipp.

Når giganten EU beveger seg, går det fort, og Norge må henge med. Aller helst bør vi vise lederskap.

Vi bør alliere oss med flere land rundt Nordsjøen og innføre et krav om karbonretur.

Norge bør samtidig lansere initiativet på FNs neste klimatoppmøte i Dubai i november. Da kan vi forene vår doble rolle som en oljenasjon med ambisjonen om å være en klimanasjon. Det er ikke noe bedre sted å ta et slikt initiativ enn i De forente arabiske emirater. Dette er «utvikling, ikke avvikling» i praksis.

Karbonretur vil bidra til raskere og forutsigbar utbygging av tilstrekkelig lager for CO 2 . Karbonfangst er helt nødvendig for å kutte utslipp i CO 2 -intensive næringer og dermed helt nødvendig for å nå klimamålene. I dag er lagring en flaskehals for investeringer i industriell karbonfangst, fordi det må være tilgang på lager for å fatte store investeringsbeslutninger. På samme måte må det vises til planlagte fangstprosjekter for å få konsesjon for lagring.

En slik høna-og-egget-problematikk er helt typisk for flere klimaløsninger, og karbonretur vil være med å løse dette for karbonfangst og -lagring. Det er allerede stor konkurranse om tilgang til CO 2 -lager, og for norske klimamål til 2030 er det nødvendig med et slikt virkemiddel som sikrer utbygging av mer CO 2 -lager og at norske prosjekter får innpass.

Equinor-ansatte kan nok en gang glede seg over milliardbonus. Som Europakommisjonen så pent beskriver det: «olje- og gassprodusentene har ressursene og kompetansen til å utløse denne kapasiteten». Med en slik inntjening bør det være en selvfølge at oljebransjen også bidrar til å nå klimamålene.