Kunstig intelligens (KI) må reguleres, men ikke på en måte som hemmer OpenAIs produkter, som Chat GPT. Det var den knapt skjulte beskjeden fra OpenAI-sjefen Sam Altman da han nylig fortalte USAs senatorer om farene ved KI.

Han kom også med en advarsel: OpenAI kan stanse driften i Europa hvis det blir for vanskelig å overholde EUs fremtidige regulering av teknologien. Utvikling av gode reguleringer som reduserer risiko og fremmer gunstig bruk av KI, vil ta tid.

Vi trenger ikke vente på det.

I 2021 presenterte Europakommisjonen et utkast til verdens første, tverrnasjonale regulering av KI. Lovforslaget forbyr bruk av KI med uakseptabel risiko, som sosial klassifisering av innbyggere. Brudd kan straffes med bøter på flere hundre millioner kroner.

Men det nylige gjennombruddet med Chat GPT-lanseringen i fjor, har overrasket EU-byråkratene. Lovgiverne har nemlig hele tiden antatt at det er mulig å klassifisere risiko ut ifra hovedformålet med det aktuelle KI-systemet. Et system for overvåkning av innbyggere vil, etter denne logikken, ha høyere risiko enn et system for språkoversetting.

Men denne antagelsen stemmer ikke lenger, fordi generelle grunnmodeller, som Chat GPT bygger på, kan benyttes for mange formål i flere sammenhenger, med varierende grad av risiko. Folk kan benytte KI-tjenester bygget på grunnmodeller til å skrive dikt, men også til desinformasjonskampanjer i politiske valg.

Risiko oppstår når disse modellene tilpasses formål de ikke ble designet for.

Mens EU tilpasser lovforslaget til den nye situasjonen, hersker frykt, usikkerhet og tvil. Det fører til tilbakeholdenhet om KI-bruk, samt forslag om generelle forbud. En ekspert i det britiske rådet for kunstig intelligens (AI Council), har for eksempel tatt til orde for å forby enkelte kraftfulle KI-systemer fullstendig.

Men de fleste KI-systemer faller ikke i EUs høyrisikokategori, og totalforbud mot KI blir som å skyte spurv med kanoner.

Vi har allerede lovverk som beskytter mot mulige skadevirkninger, som personvernlovgivning og forvaltningsloven. Unyanserte reguleringer kan hindre utnyttelse av KI til gode formål og gjøre Europa til teknologisinke.

Samtidig som det er behov for et velutviklet og regelbasert rammeverk for utvikling og bruk av KI, er det fullt mulig å sikre en balansert utvikling uten drakoniske tiltak. Men det krever samarbeid, forståelse og etisk ryggmargsrefleks.

Vi mener at Norge bør være fremoverlent og møte utviklingen med realistiske tiltak på kort sikt:

Styrke Datatilsynet og Digitaliseringsdirektoratet, slik at de kan fullføre tilsynsoppgavene og drive forberedende veiledning av virksomheter.

Frivillige forpliktelser fra de som utvikler og bruker KI-løsninger i Norge. Slike initiativ bør være inspirert av nåværende utkast til EUs KI-lov og de etiske retningslinjene fra ekspertutvalget i regi av Europakommisjonen.

Utvikling av utdannelsestilbud som hjelper folk flest med å forstå muligheter og risikoer av KI, samt offentlig-privat samarbeid om teknisk kompetanseheving.

Utformingen av EUs KI-forordning varer trolig ut året, etterfulgt av en tilpasningsperiode på to år. Som med personvernloven tas KI-loven sannsynligvis inn i EØS-avtalen og innlemmes etter hvert i norsk rett.

Dette er «Brussel-effekten»: EU-regulering oppfordrer til endringer utenfor EU. Men det tar tid før vi ser de praktiske konsekvensene.

Open AI-sjefen Sam Altman har rett i at KI må reguleres på en veloverveid måte, men vi trenger ikke vente på EU for å lage gode leveregler for bruk av KI. Vi bør heller benytte muligheten til å sette oss selv i førersetet med kunnskapsbaserte valg, frivillige forpliktelser og tydelige etiske retningslinjer.

