Vi har nylig lest at Oslo kommune unngikk kinesisk leverandører til den nye vannforsyningen fordi kommunen stilte spesielle kvalitetskrav. Det er ikke en treffende begrunnelse. Kineserne har ikke nødvendig dårligere kvalitet enn andre lands produsenter.

Faktum er at alle norske myndigheter, herunder stat, kommune og fylkeskommune, har lov til å nekte leverandører fra Kina og Russland. Det følger av Lov om offentlige anskaffelsers §3. Den sier at de som har rettigheter etter loven, enten er EØS-land eller er med i innkjøpsavtalen i Verdens handelsorganisasjon. Hverken Kina eller Russland er med noe sted, og kan derfor nektes norske offentlige kontrakter. Spesielt hvis det også skrives inn i konkurransereglene.

At norske myndigheter for tiden har en spesiell foranledning til å benytte retten til å begrense disse landene i sin forsyningskjede, kan fort tenkes, slik også DN påpeker i sin lederartikkel 14. februar.

Om myndighetene faktisk skal benytte retten til å nekte leverandører fra Kina og Russland, er samtidig et større politisk enn juridisk spørsmål.