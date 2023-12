Artikkelen fortsetter under annonsen

Forrige uke fastslo en FN-rapport at verden med dagens politikk er på vei mot nesten tre grader global oppvarming dette århundret. For Sør-Norge vil dette trolig bety minst seks grader, for Arktis kanskje ni grader. Det er nemlig påvist at siden 1980-tallet har temperaturøkningen i Europa vært dobbel så rask som det globale gjennomsnittet, og i Arktis nesten fire ganger raskere.

Vi vet noe om hva dette kan føre til. For eksempel vet vi at Grønlandsisen ligger i Arktis og at den smelter i økende tempo. Men fremfor alt er det enorm usikkerhet om hva så stor temperaturstigning vil bety for fisken i norske havområder, for omfang og intensitet av ekstremvær, for sikkerhet og beredskap i nordområdene.

Noen av verdens største forsikringsselskaper sier at denne typen temperaturendringer vil gjøre at store deler av samfunnets infrastruktur ikke kan forsikres.

Også i et kortere tidsperspektiv er det i Norges interesse i å investere mye, nå, i globale klimatiltak.

For det første er investeringer i klimatiltak nå vesentlig billigere enn å gjøre det senere.

For det andre rammer fraværet av klimatiltak vårt omdømme, også blant nære allierte. Et godt omdømme er en forsikring som gjør at vi har venner som hjelper oss å sikre våre interesser. Den vil forsvinne når klimakrisens konsekvenser slår inn uten at vi i Norge har justert kursen.

Klimakrisen er dermed en politisk krise. Det politiske Norge har ikke tatt inn over seg hva som står på spill. Den gode nyheten er at det er mulig å unngå de verste konsekvensene dersom store investeringer tas nå.

Den beste forsikring vi kan tegne fra norsk side, er å ta et virkelig kraftfullt initiativ for å bidra til nødvendige investeringer i klimaløsninger globalt. Den tidligere britiske statsministeren Gordon Brown skriver i DN 22. november at Norge har nøkkelen til fremgang i den globale klimakampen.

Vi tror han har rett, men kan han få rett?

Vi har det siste året ledet hvert vårt ekspertutvalg, et regjeringsoppnevnt og ett nedsatt av de seks store humanitære organisasjonene. Fra ulike utgangspunkt har vi kommet til at det mest kraftfulle Norge kan gjøre, er å ta initiativ til at rike land går sammen om en garantiordning som kan redusere risiko i og dermed utløse de enorme private investeringene som kreves i klimatiltak, ikke minst i utviklingsland.

En slik garantiordning er den desidert mest effektive fremgangsmåten for å mobilisere private investeringer for klimatiltak.

Dette er ikke forslag vi har hentet ut av luften. Flere tunge aktører tar til orde for at garantiordninger er den mest farbare vei for å lykkes med å få frem de nødvendige investeringene. OECD fremholder at garantier er den mest effektive måten å utløse private kapital. De multilaterale utviklingsbankene, som Verdensbanken, mobiliserer fem-seks ganger å mye private klimainvesteringer gjennom garantier som gjennom lån og investeringer.

En beregning gjort for klimafinansieringsutvalget viser at en norsk statsgaranti på 200 milliarder, penger som med stor sannsynlighet aldri vil behøve å bli brukt, med 13 milliarder kroner i bevilgning over statsbudsjettet, ville utløse 300 milliarder i private investeringer.

Som Gordon Brown viser til i DN 22. november, har den norske regjeringen lagt frem et forslag om en garantiordning. Det positive er at det er en statsgarantiløsning som i prinsippet er det som kan skape klart størst effekt.

Det negative er at ordningen i praksis er så inngjerdet av restriksjoner at det nesten ser ut som den er utformet for ikke å fungere.

Det Stortinget heller burde gjøre i den budsjettinnspurten som nå sammenfaller med det viktige klimatoppmøtet i Dubai, er å be regjeringen invitere til et bredt forlik i Stortinget om en satsing som gir mening. For at den skal gi mening må den monne, ikke minst med tanke på at Norge er helt avhengig av å ha gode venner og allierte for å sikre egne interesser, langt utover klimasaken.

Med et klekkelig startbidrag kan Norge invitere andre land – i G7, G20, i EU og ikke minst vertslandet for årets klimatoppmøte, De forente arabiske emirater – til en felles satsing som kan oppnå det verden objektivt trenger av klimainvesteringer for å nå klimamålene.