Ifølge «Circularity Gap Report» er mindre enn ni prosent av verdensøkonomien sirkulær. En betydelig mengde råvarer blir kastet, og materialbruken står for mer enn en tredjedel av de totale globale CO 2 -utslippene.

Bjørn Arve Ofstad Mer...

Jeg leder av et konsern som spiller en avgjørende rolle i overgangen til en sirkulær økonomi i Nord-Europa. Dermed har jeg jevnlig kontakt med ulike aktører på tvers av land innenfor dette feltet. Det er definitivt ingen mangel på sirkulære initiativer og ambisjoner.

Jeg blir ofte presentert for ideer av entusiastiske aktører som mener at deres løsninger vil bidra til å gjøre verden mer sirkulær. Det skjer mye positivt der ute, men dessverre er det også mye symbolpolitikk, og det som i beste fall grenser farlig nært opp til grønnvasking.

Mange av de nye, sirkulære modellene jeg ser i dag, undervurderer fullstendig kompleksiteten i å etablere nye, sirkulære verdikjeder.

Vi gjenvinner og resirkulerer avfall for å skape råvarer som inngår i nye produkter. Lager danske designmøbler av brukt, medisinsk utstyr, innoverer produksjonen av ren energi, gjenvinner metaller til det uendelige og har Norges største urbane kobbergruve. Ikke minst gjenvinner vi store mengder avfall fra byggesektoren.

Vi har lært gjennom prøving og feiling – gjennom flere tiår.

La oss sørge for at vi har de grunnleggende premissene klare:

Sirkulær økonomi involverer en omfattende logistikkoperasjon. Du må være i stand til å transportere materialer fra A til B. Alle som har erfaring med store logistikkarbeider vet hvor utfordrende dette kan være.

For å virkelig lykkes må det skje i stor, industriell skala og være kostnadseffektivt. NG Group håndterer årlig rundt 2,5 millioner tonn avfall. Dette krever en massiv infrastruktur som kontinuerlig trenger nye investeringer og oppgraderinger. Det må til for å kunne levere resirkulerte råvarer til rett tid, rett kvalitet, rett mengde til riktig kostnad.

Du kan være så stor du vil, men partnerskap er nøkkelen til suksess. Ingen kan oppnå dette alene. Ledende selskaper må gå foran som eksempler, og vi må rette oppmerksomheten mot bedriftsklynger med både vilje og kapasitet til å transformere, ikke bare seg selv, men hele bransjer.

Når man først lykkes med å transformere hele verdikjeder og bransjer sammen med partnere, har det en utrolig positiv virkning. Overgangen til en sirkulær økonomi vil gi enorme forretningsmuligheter som ikke bare reduserer utslipp dramatisk, men også tar bedre vare på naturen og bidrar til å unngå ressursknapphet.

EU-sirkulære markeder kan være verdt 1500 milliarder euro innen 2040 og spare 650 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter per år, viser en nylig studie utført av Summa Equity. Dette representerer en enorm mulighet. Det er en sjanse til å transformere europeisk økonomi gjennom kraftig reduksjon av avfall, kutt i utslipp, økt selvforsyningsgrad og ved å maksimere verdien av de materialene vi bruker.

Vi står nå ved et sirkularitetsknekkpunkt, men vi må innse at veien til sirkularitet krever beinhardt arbeid og ofte starter på et fabrikkgulv.

