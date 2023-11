Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er mye diskusjon om hvordan Norge skal nå klimamålene. Én ting det imidlertid er stor faglig enighet om, er at det må bli dyrere å slippe ut karbon i atmosfæren. CO 2 -avgift på fossile energikilder er ikke alene tilstrekkelig for å nå klimamålene, men den er en bunnplanke som sørger at ingen utslipp slipper unna, og at vi tar de billigste kuttene i alle sektorer.

CO 2 -avgiften bør derfor økes gradvis, slik regjeringens klimaplan – «Grønn bok» – forutsetter.

I transportsektoren har det blitt tradisjon for å kompensere for økt CO 2 -avgift ved å kutte i veibruksavgiften på bensin og diesel, noe som helt eller delvis undergraver klimaeffekten. En tråkker rett og slett på gassen og bremsen samtidig.

Dette er kontraproduktivt og lite treffsikkert som fordelingspolitikk, slik Aps Hadia Tajik påpeker i sitt intervju med DN 27. oktober.

I årets forslag til statsbudsjett har regjeringen gjort et nytt grep. Kuttet i veibruksavgiften er nå mindre. Til gjengjeld kutter en i trafikkforsikringsavgiften – tidligere kjent som årsavgiften – for eksosbiler.

Fordelen med dette er at det ikke har en direkte effekt på kjøring med diesel- og bensinbiler. Men det blir billigere å eie eksosbil, noe som har en indirekte effekt på kjøring.

Forskningen så langt tyder på at klimaeffekten av bilavgiftene i stor grad er knyttet til effektene via bilhold. I en fersk rapport for Klimaetaten i Oslo bruker vi denne forskningen til å vise at høyere avgifter på elbiler gir økte klimagassutslipp i Oslo.

«Grønn bok» utgjør et stort fremskritt ved at en får et felles faktagrunnlag om klimaeffekten av statsbudsjettet, også for de tiltakene som trekker i uønsket retning.

I årets utgave viser en at kuttet i veibruksavgiften gir økte utslipp, men en viser ikke tilsvarende beregninger for kuttet i trafikkforsikringsavgiften. Dette gir et mangelfullt grunnlag.

Endringene i bilavgiftene i det enkelte statsbudsjett er små og har dermed begrenset effekt, men summen av politikken over tid avgjør hvor raskt vi klarer å omstille oss til lavutslippssamfunnet.

Gjentatte kutt i trafikkforsikringsavgiften vil gi en større bilpark av biler som slipper ut CO 2 .

Årets kutt kan også påvirke forventningene om fremtidig avgiftsnivå, noe som gjør at det fremstår mer lønnsomt å kjøpe eksosbil i dag.

