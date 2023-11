Artikkelen fortsetter under annonsen

«Vi har råd til letestans» var tittelen på vår kronikk om implikasjoner av Klimautvalgets anbefalinger for olje- og gassvirksomheten (i DN 28. november). Her argumenterte vi for at verdien av uoppdagede ressurser i uåpnede områder på norsk sokkel kan tilsvare om lag én prosent av Oljefondet.