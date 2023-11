Artikkelen fortsetter under annonsen

I DN 28. november skriver samfunnsøkonomene Ola Kvaløy og Klaus Mohn overraskende at «å flytte noen arbeidsplasser, legge ned en fabrikk eller fjerne en hel næring» ikke koster stort (kronikken "Vi har råd til letestans"). Videre at «på sikt vil en avvikling av olje- og gassnæringen heller ikke medføre tap av arbeidsplasser».

Årsaken er at markedet vil flytte arbeidskraft og kapital til nye anvendelser.

Et tankeeksperiment: Staten beslutter å legge ned Universitetet i Stavanger, der forfatterne jobber. At mange vil finne andre arbeidsplasser ved å undervise i videregående skole, og å gjøre noe helt annet, uføretrygdes eller flytte vil løse problemet.

At det ikke koster å miste kompetansemiljø bygd over tiår og sitte igjen med ubrukte undervisningsbygg, er overraskende.

Nedbyggingen av industri og lokalsamfunn i «rust belt» i USA eller Midt England har ødelagt store lokalsamfunn. Forfatterne sier at «På sikt vil en avvikling av olje og gassnæringen heller ikke medføre tap av arbeidsplasser».

Det akademiske neoliberale tankesettet som ligger til grunn, er fundamentalt forskjellig fra den samfunnsøkonomi jeg lærte på universitetet på 1970 tallet. Samfunnsøkonomi dreide seg om å forstå og håndtere slike omstillinger slik at skadene ble minst mulig. Å gi råd til politikere med ansvar for å håndtere nødvendige omstillinger med store kostnader for individer og lokalsamfunn. Det gjorde samfunnsøkonomer samfunnsnyttige.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Min undring er hva samfunn betyr i dagens «samfunnsøkonomi»?

Til forfatterne er det en trøst å høre at dersom staten kommer til at vi har for mange samfunnsøkonomer og bruker for mye statlige penger på samfunnsøkonomisk forskning, er det kostnadsfritt å re-allokere disse midlene til viktigere formål.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.