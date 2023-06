Artikkelen fortsetter under annonsen

LO- og NHO-familien har endelig gitt opp sin skepsis til EUs klimatoll (CBAM), og argumenterer for at regjeringen snarest sier ja til den nye tollen. Deres engstelse går i hovedsak ut på at de er redde for at et nei til klimatollen vil undergrave Norges deltagelse i EUs kvotesystem.

Det er et spørsmål jeg har stilt meg undrende til at vi ikke har møtt i debatten her hjemme tidligere.

Anniken Aarrestad (Foto: Ronja Sagstuen Larsen) Mer...

Ideen bak klimatoll er å unngå karbonlekkasje. Altså flytting av produksjon til land som har slappere klimapolitikk enn EU. I dag løses dette ved tildeling av gratiskvoter i EUs kvotesystem for konkurranseutsatt industri.

Problemet er at gratiskvotene ikke gir europeiske produsenter incentiver til å kutte sine utslipp.

Nå skal EU endelig stramme opp klimapolitikken internt ved å fjerne gratiskvotene. For å unngå karbonlekkasje og industridød i Europa skal landene i unionen i stedet innføre klimatoll på import til EU. Den nye løsningen vil pålegge importerte råvarer en klimatoll på vei inn til EU, om de ikke allerede har betalt en tilsvarende klimaavgift i produksjonslandet.

Tollen vil ha samme pris som prisen på CO 2 i EUs kvotesystem. Slik får alle varer som selges i EU, lik CO 2 -pris. De som ikke har betalt for sine utslipp på utsiden av unionens grenser, må betale for å komme inn på det europeiske markedet, enkelt og greit.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Så langt er det uenigheter i regjeringen om saken er EØS-relevant eller ikke. Klimatoll og utfasing av gratiskvoter handler om at forurenser i større grad skal betale for sine utslipp. Hvorfor står ikke dette i fokus, men bare hvorvidt tollen er EØS-relevant?

Og hva vil regjeringen gjøre når gratiskvotene blir faset ut og vi ikke har innført klimatollen?

Jeg tror ikke at dette er et mulig scenario, men la oss si at tilfellet kan oppstå: Hvordan skal norske industribedrifter da overleve, når de må betale for økt CO 2 -pris, mens importerte varer slipper unna?

Har regjeringen tenkt å bruke skattepengene våre for å kompensere industrien for dette?

Frem til nå har klimatoll blitt diskutert som en isolert mekanisme. Klimatoll handler om at vi må ha et virkemiddel som ivaretar konkurransekraften hos nasjonal og europeisk industri når gratiskvotene forsvinner.

Teoretisk sett er det ikke en toll, men en avgift på lik linje med den industrien i EU må betale for sine utslipp. Hadde den kun blitt innført som en tollbarriere, ville den vært i strid med Verdens handelsorganisasjons regler. Dette er informasjon jeg tidligere har savnet å se i debatten.

Artikkelen fortsetter under annonsen

29. juni skal regjeringen i et møte med Efta-landene for å diskutere hvordan EUs «Fit for 55»-pakke skal innarbeides i EØS-avtalen. Det haster altså at regjeringen forstår helheten av disse økonomiske virkemidlene.

Skal vi nå klimamålene og utvikle norsk industri, må vi samarbeide med EU, ikke lete etter hvert minste smutthull for å vri oss unna.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.