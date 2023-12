Artikkelen fortsetter under annonsen

Ole-Andreas Elvik Næss ved NHH mener at regjeringen trenger hjelp til å kutte i rammevilkårene som sikrer like konkurransevilkår for norsk industri. Men NHH-forskeren har misforstått hele grunnlaget for CO 2 -kompensasjonsordningen og hvordan ordningen faktisk fungerer.

Han påstår at Norge gjennom ordningen velger å kompensere bedriftene for klimakostnadene de har, og at ordningen bryter med prinsippet om «forurenser betaler». Det er helt grunnleggende feil, og skuffende svakt faglig nivå fra en forsker ved NHH.

CO 2 -kompensasjonsordningen har ingenting med norske industribedrifters utslipp å gjøre. Det CO 2 -kompensasjonsordningen delvis kompenserer for, er effekten europeisk CO 2 -pris har på norsk kraftpris. Tyske og polske gass- og kullkraftverk betaler for sine CO 2 -utslipp, men sender regningen videre til strømkundene. Selv om norske industribedrifter bruker 100 prosent ren fornybar vann- og vindkraft, påvirkes kraftprisen vi betaler av CO 2 -prissmitte fra Europa. Det skyldes at Norge er knyttet til Europa gjennom utenlandsforbindelser.

Både NVE og Statnett sier at europeiske CO 2 -priser er en viktig driver for norske kraftpriser. Ifølge Statnett forventes europeisk CO 2 -pris å utgjøre 40 prosent av norsk kraftpris i 2028.

CO 2 -kompensasjonsordningen dekker deler av denne merkostnaden. Uten CO 2 -kompensasjonsordningen ville vi vært i den meningsløse situasjonen at verdens mest klimavennlige industri, basert på ren fornybar energi, mistet konkurranseevne fordi politiske bestemmelser gjorde at norsk industri måtte betale klimaregningen til polske kullkraftverk og tysk gasskraft. Det ville vært like dårlig industripolitikk som klimapolitikk.

Ordningen har altså ingenting med «forurenser betaler»-prinsippet å gjøre. Selv et aluminiumsverk helt uten CO 2 -utslipp ville hatt behov for en CO 2 -kompensasjonsordning, så lenge gass- og kullkraft ofte setter prisen på kraft også i vann- og vindkraftlandet Norge.

Elvik Næss hevder også, helt uten begrunnelse, at CO 2 -kompensasjonsordningen er «skadelig for miljøet». Dette strider direkte mot både det EU og det klima- og miljømyndigheter sier. Selve grunnen til at EU åpnet for å kompensere for effekten CO 2 -prisen har på kraftprisen, er at alternativet ville vært svært skadelig for kampen mot klimaendringene. En nylig publisert artikkel hos SSB anbefaler derfor CO 2 -kompensasjon nettopp fordi det vil sikre mindre klimagassutslipp og høyere global velferd.

Dersom norske industribedrifter skulle dekket hele CO 2 -regningen til tysk og polsk fossil kraft, slik Elvik Næss kanskje mener, ville konsekvensen unektelig vært noe i nærheten av hans lille tankeeksperiment: Industrien ville lagt ned og verdiskapende arbeidsplasser blitt erstattet av Nav. Verdens klimagassutslipp ville ha økt. Etterspørselen etter aluminium reduseres ikke ved at smelteverk stenger i Årdal, Bremanger og Lista. Produksjonen flyttes til Kina, Russland og Midtøsten – der utslippene er vesentlig høyere. I Norge produseres et tonn aluminium med 75 prosent lavere utslipp enn det globale snittet.

Norge har siden 1990 lykkes uvanlig godt med balansen i klima- og industripolitikken. Industrien har kuttet utslippene med 40 prosent, samtidig som verdiskaping og eksport har økt. Balansen skyldes at industrien i økende grad må betale for egne utslipp, men slipper å betale for andres. Kvotesystemet gir industrien et incentiv til å redusere prosessutslippene, og CO 2 -kompensasjonsordningen dekker de urimelige CO 2 -kostnadene i kraftprisen.

Denne balansen forrykkes nå som følge av at regjeringen har kuttet i CO 2 -kompensasjonsordningen.

