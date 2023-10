Artikkelen fortsetter under annonsen

Torsdag kom regjeringen frem til konklusjonen om at EUs klimatoll, CBAM, ikke er EØS-relevant. Ved å definere CBAM som «ikke EØS-relevant», skapes det mye unødvendig usikkerhet for norsk industri.

Mest sannsynlig vil denne beslutningen medføre en utsettelse, og på veien svekkes konkurransekraften til norsk industri og troverdigheten til regjeringens klimaambisjoner.

EU har vedtatt å stramme opp klimapolitikken internt ved å fjerne gratiskvotene i EUs kvotesystem. Kvotesystemet omfatter totalt 40 prosent av unionens utslipp, og Norge har deltatt siden 2008. Frem til nå er store deler av kvotene blitt tildelt industrien gratis, noe som har svekket incentivet om å investere i mer klimavennlige løsninger.

EU ønsker derfor å fjerne gratiskvotene nå.

For å sikre prinsippet om at forurenser betaler også skal gjelde importerte varer, skal det innføres en klimatoll. Når europeisk industri må betale en høyere pris for sine utslipp, er det helt nødvendig å innføre en slik toll. Hvis ikke risikerer vi bare at produksjonen flyttes til land med slappere klimaavgifter.

Vi får en såkalt karbonlekkasje, med utflytting av arbeidsplasser og produksjon, og ingen klimagevinst.

Dersom ikke CBAM innføres på Norges grense, er det usikkert hvem som skal bære kostnaden for økt kvotepris når gratiskvotene forsvinner fra EUs kvotesystem.

Hvis industrien selv må bære kostnaden for økt kvotepris, mens importørene ikke trenger å betale for en klimatoll, kan det i verste fall føre til industridød i Norge.

For å sikre at det lønner seg mindre å forurense, må Norge slutte seg til CBAM.

Nå ser det ikke ut til at regjeringen i første omgang ønsker seg ut av EUs kvotesystem, men at de ønsker seg en klassisk Ole Brumm-løsning: ja takk, begge deler. Det kan se ut til at Vedum og Finansdepartementet har en illusjon om at vi i Norge både skal få handle på innsiden av systemet og samtidig unngå klimaavgifter for varer importert direkte til Norge fra land utenfor EU – når det passer oss.

Det er usikkert om EU vil gå med på en slik løsning. Verdens handelsorganisasjon (WTO) har allerede gitt sin godkjennelse av CBAM nettopp fordi det defineres som et klimatiltak og ikke en tollbarriere. Legger Norge på en klimatoll bare der det passer oss, er det ikke sikkert WTO vil være like positiv lenger.

Norge strekker seg altså langt i forsøket på å omgå et klimatiltak.

Hva er det Vedum og Finansdepartementet egentlig ønsker å oppnå med dette?

Det skaper i bunn og grunn bare stor usikkerhet for industrien. Frem til nå virker det kun som at dette har gått opp for Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Sannsynligheten er stor for at Norge uansett må inn i ordningen, at den er EØS-relevant, slik de to nevnte departementene konkluderer med. Da står regjeringen overfor valget: Skal vi skape forutsigbarhet for norsk industri, eller skal vi vente på at konkursbølgen skyller over landet før vi likevel blir med?

