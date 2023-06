Artikkelen fortsetter under annonsen

Norges bindende klimamål er å redusere utslippene med 55 prosent innen 2030, sammenliknet med 1990. I Hurdalsplattformen ble Arbeiderpartiet og Senterpartiet enige om at hele utslippskuttet skal tas innenlands. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) holder fast på at dette «omstillingsmålet» skal nås.

Et enkelt regnestykke viser hvor vanskelig det vil bli. For å nå regjeringens mål må vi kutte i snitt 3,7 millioner tonn CO 2 i hvert av de syv årene fra i år til 2030. Det betyr at en stadig større andel av utslippene må kuttes hvert år, økende fra 7,6 prosent i i år til nesten 14 prosent i 2029. Fra 1990 til 2022 har ikke utslippene gått ned med mer enn 2,4 millioner tonn eller knappe fem prosent.

Lars H. Gulbrandsen Mer...

Miljødirektoratets nye rapport lister opp 85 klimatiltak som skal gjøre det mulig å nå omstillingsmålet. Dersom alle tiltakene gjennomføres, vil etterspørselen etter kraft øke med 34 terrawattimer i året. Det er mer enn dobbelt så mye som den nåværende årsproduksjonen fra alle vindkraftverkene i Norge.

Hvor skal denne kraften komme fra? Det vil ikke bli realisert mye mer vindkraft på land fram mot 2030. Satsningen på havvind kommer for sent og blir stadig mer kostbar. Nylig fikk havvindeventyret et alvorlig tilbakeslag, da Equinor besluttet å skrinlegge det flytende havvind-prosjektet Trollvind. Utbyggingen av solkraft er i sin spede begynnelse og vil ikke bidra nok, til tross for et nytt mål om åtte terrawattimer i 2030.

Skal vi ta regjeringens omstillingsmål på alvor, vil det tvinge fram massiv elektrifisering av olje- og gassvirksomheten med kraft fra land.

Bare elektrifisering av gassanlegget på Melkøya for prosessering av gass fra Snøhvitfeltet vil kreve inntil 3,6 terawattimer strøm i året. Det er mer enn den samlende årsproduksjonen til vindkraftparkene som utgjør omstridte Fosen Vind, Europas største landbaserte vindkraftanlegg.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Omfattende elektrifisering av sokkelen innen 2030 er imidlertid ikke en forutsetning for å oppnå klimamålet som er meldt inn til Parisavtalen. Det er fordi Norges juridisk bindende klimamål skal oppnås i samarbeid med EU. Utslippene fra olje- og gassutvinning og industrien er omfattet av EUs kvotehandelssystem, som dekker omtrent halvparten av de norske utslippene. Det betyr at virksomhetene må kjøpe utslippstillatelser til den prisen kvotemarkedet bestemmer.

På grunn av gratiskvoter til industrien og lave kvotepriser, fungerte EUs kvotemarked lenge som en hvilepute for kvotepliktige virksomheter. Men EUs kvotemarked er i endring.

Med kvotepriser som har økt til rundt 1000 kroner per tonn CO 2 og stadig færre kvoter i omløp, tvinger kvotemarkedet frem stadig større utslippskutt. Med EUs Klar for 55-klimapakke og skroting av 2,5 milliarder klimakvoter, senkes kvotetaket enda raskere fram mot 2030 og går mot null i 2040. Forestillingen om at kvotepliktige virksomheter kan «kjøpe seg fri» fra klimaomstilling henger likevel igjen i den politiske diskusjonen.

En egen klimaavtale med EU forplikter oss til å redusere de ikke-kvotepliktige utslippene fra transport, jordbruk, avfall og bygg med 40 prosent innen 2030 sammenliknet med 2005. Utslippsmålet brytes ned i bindende utslippsbudsjetter for hvert år i perioden 2021 til 2030. Dette betyr at det ikke bare er utslippsnivået i 2030 som teller, men utslippskutt i alle disse årene.

Siden klimaavtalen ble inngått i 2019, har både EU og Norge skjerpet sine klimamål for hele økonomien. Nasjonale utslippsmål for ikke-kvotepliktige utslipp må oppjusteres tilsvarende. Det norske målet forventes å øke fra 40 til 50 prosent hvis EU og Norge fornyer klimaavtalen.

Klimaavtalen med EU binder oss også til å følge EUs regelverk for opptak og utslipp av klimagasser knyttet til skog og annen arealbruk. Dagen Næringsliv meldte nylig at Senterpartiets stortingsgruppe krever at regjeringen trekker Norge ut av klimasamarbeidet med EU om skog- og arealbruk.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Et slikt krav kan sette klimaavtalen med EU i spill. Det er ikke i Norges interesse. For å løse klimakrisen trengs både internasjonalt samarbeid og en plan for å gjennomføre klimakuttene Norge er forpliktet til å ta hjemme.

Uansett hvilket klimamål regjeringen legger til grunn, har vi svært dårlig tid.

*(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.