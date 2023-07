Artikkelen fortsetter under annonsen

I en kronikk med overskriften «Lite klimavennlig næringspolitikk» i DN 28. juni oppsummerer NHH-professor Lars Sørgard, som ledet Energikommisjonen, ulike synspunkt han lanserte i en større artikkel i siste nummer av Samfunnsøkonomen.

Sørgard er kritisk til den delen av Energikommisjonens mandat som handlet om forslag til økt energiproduksjon. Han problematiserer prioriteringen av den kraftkrevende industrien, etablering av grønne verdikjeder og havvindsatsingen.

Målet om utslippsreduksjon – omtalt som rensing av norsk økonomi – mener han bør nås gjennom offentlig regulering.

Hovedbudskapet er at det vanskelig lar seg gjøre å både omstille eksisterende industri og etablere ny, grønn industri. Og at det beste både for klimaet og norsk økonomi er å la prissignalet avgjøre hvilken ny kraftproduksjon som skal realiseres, og betalingsviljen bestemme hvilket forbruk som skal prioriteres.

Det representerer et brudd med tradisjonell norsk næringspolitikk der tilgang på ren kraft til lave og stabile priser har vært en komparativ fordel – i Sørgard sin terminologi en særfordel – for næringslivet vårt. Ikke minst er det avgjørende for å bevare eksisterende arbeidsplasser og skape nye, grønne jobber at vi lykkes med begge deler.

Dette er i samsvar med de standpunktene Sørgard inntok i Energikommisjonen. Der var han en del av et lite mindretall som ikke ville sette konkrete mål for ny kraftproduksjon. Undertegnede var en del av flertallet.

Sammen med LO har jeg advart mot en slik energi- og klimapolitikk som Sørgard gjør seg til talsmann for. Den er lite næringsvennlig og kan svekke oppslutningen om klimamålene.

Vi er enige med Sørgard om at sterk politisk styring er nødvendig for å få til utslippsreduksjoner og har flere prosjekter innrettet mot dette. Mange av våre medlemmer bidrar også med sin fagkompetanse for å kutte utslipp innen transport og energi.

Det vi er uenige i er hva som er den mest hensiktsmessige energi-, nærings- og fordelingspolitikken for å få til grønn omstilling.

For å starte med energipolitikken: Det er ingen realisme i at prissignalet alene vil utløse ny, stor energiproduksjon der vi trenger den – og når vi trenger den. Energimarkedet er preget av markedssvikt og etableringshindringer.

For å få opp ny produksjon er det behov for omfattende planlegging og styring og ofte også økonomiske virkemidler. Som kjent, ble mesteparten av den store magasinkraften bygd ut før energilovens liberalisering. Den store utbyggingen av vind- og småkraft kom først da vi innførte de grønne sertifikatene. LO stiller seg derfor bak mandatet til Energikommisjonen om å foreslå økt energiproduksjon.

Det trengs aktiv politikk for å etablere havvindproduksjon og for å få til nødvendige effektoppgraderinger i magasinkraftverkene.

Det næringspolitiske er knyttet til prioritering av forbruk og prising. LO vil fortsatt arbeide for at den kraftkrevende industrien skal få nok kraft til forutsigbare og konkurransedyktige priser. Den har langt lavere utslipp enn tilsvarende produksjon i andre land og gir viktige arbeidsplasser i distriktene. Kraftkrevende industri skaper også store ringvirkninger for kompetanse- og næringsutvikling ellers i landet.

Ny industriutvikling må fortsatt satses på, som innenfor batteri- og hydrogenproduksjon. Slik verden ser ut i dag, kan ikke Europa lene seg på produkter og leverandørkjeder levert av andre kontinenter, når dette er produkter vi trenger for å lykkes med det grønne skiftet.

Sørgard har imidlertid rett i at USAs Inflation Reduction Act øker risikoen for skadelige subsidiekappløp. I motsetning til Europa er ikke amerikansk politikk bundet av statsstøtteregler.

Skal vi nå klimamålene, er vi avhengig av politisk oppslutning om prosjektet. Problemene for europeisk industri og det harde energipolitiske ordskiftet etter Russlands angrepskrig mot Ukraina, viser at det blir umulig å lykkes dersom det bare er den delen av næringslivet som kan betale mest for energien vi skal heie frem.

LO mener derfor at politiske prioriteringer og virkemidler er nødvendig for å få en variert og robust næringsstruktur med bedrifter som vil være med å kutte utslipp.