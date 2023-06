Artikkelen fortsetter under annonsen

På lederplass lørdag tok denne avisen til orde for å jekke ned klimamålene og la andre land gjøre jobben.

Det er ikke særlig originalt å slå fast at vi er for langt unna klimamålene vi har satt oss. Men hvorfor så ulik logikk for klima og andre samfunnsmål?

Går barn ut av skolen uten å kunne lese? Ja, men da er det vel sånn da, vi får bare godta det. Dør folk i trafikken, nullvisjon til tross? Da bytter vi ut null med «nesten ingen» da.

Nei. Selvsagt tenker vi ikke sånn.

Sigrun Gjerløw Aasland

Regjeringens mål er å kutte utslipp i Norge med 55 prosent innen 2030. Tallet 55 er ikke trukket ut av løse luften. Globalt har forskere anslått at totale utslipp må halveres innen 2030 hvis det skal være mulig å holde temperaturøkningen under 1,5 grader. Forskjellen på 2 og 1,5 grader er flere øystater under vann. Forskjellen er det meste av verdens korallrev, som igjen er livsgrunnlag for en halv milliard mennesker og tilgang på råvarer til viktige medisiner.

Hver desimal teller. Klarer vi ikke 1,5, må vi gjøre alt vi kan for å klare 1,6. eller 1,7.

Hvis verdens land skal kutte 50 prosent i snitt, må antagelig rike land som Norge dra på litt, fordi det er et litt tyngre lass å dra for India, Kina og Sør-Afrika enn det er for oss.

Er 55 prosent kutt da for ambisiøst?

Dagens Næringsliv peker på Sverige, der regjeringen muligens vil revurdere sine klimamål. I Sverige er målet å kutte 63 prosent av utslippene innen 2030.

Enda rarere er den politiske analysen i samme leder. Er et motvillig regjeringsparti beviset for at endring i kjøttproduksjon er umulig?

Det er riktig at redusert kjøttforbruk er viktig for å redusere utslipp, selv om transport og industri er viktigere, målt etter dagens utslipp og nødvendige kutt. Derfor bør vi legge om landbrukssubsidiene, som i dag favoriserer kjøtt over planter. Senterpartiet vil ikke? Vel, jeg kan komme på opp til flere saker Dagens Næringsliv ivrer for, selv uten Senterpartiets støtte.

Elektrifisering av sokkelen er visstnok også nær umulig fordi mange ikke vil ha vind på land (selv om holdningene er i endring). Men vi trenger ikke store mengder vind på land for å elektrifisere sokkelen. De store feltene Troll og Oseberg ligger an til å skulle elektrifiseres. Ekofisk kan trolig få kraft fra havvindproduksjon i Sørlige Nordsjø.

Vi kan også legge til rette for at oljeselskapene betaler for sin egen havvind til elektrifisering, noe stortingsflertallet nylig er blitt enig om å se nærmere på.

Det er jo også sånn at landene rundt oss bygger havvind og annen fornybar energi i stor skala og høy fart. Det vil bidra til lavere strømpriser i hele Europa. Vi trenger ikke stoppe klimatiltak fordi vi kanskje får et kraftunderskudd i 2027. Det er også mulig å se for seg at Norge i noen få år på slutten av dette tiåret er nettoimportør av kraft fra våre naboer.

Verst er likevel avisens anbefaling om at Norge bør «vente til noen andre har tatt utviklingskostnadene». Det er kostbart å skifte fra fossile til fornybare energikilder i hele økonomien. Vi gjør det ikke fordi det er lønnsomt på kort sikt. Vi gjør det for å unngå enorme kostnader, ødeleggelser og elendighet på litt lengre sikt. Og vi har ikke tid til å vente.

Jeg antar at denne norske versjonen av Donald Trumps berømte «I will build a wall and Mexico will pay», er å kjøpe kvoter fra utlandet i stedet for å kutte egne utslipp. Men det er en politikk de fleste land har forlatt, av flere grunner.

For det første fordi alle land skal til null, og dermed er det ikke et alternativ for noen å leve videre akkurat som før. I denne nye økonomien skal også norske bedrifter finne sin plass. Det blir vanskeligere jo lengre vi venter.

For det andre fordi helt sentralt i den globale klimaavtalen Norge har skrevet under på, er at alle land skal gjøre sitt ytterste for å kutte egne utslipp. I tillegg skal vi selvsagt bidra til å finansiere utslippskutt i fattigere land, blant annet gjennom Klimainvesteringsfondet. Men det kan ikke komme istedenfor utslippskutt hjemme.

Blir det lettere å få politisk gjennomslag for å subsidiere andre lands grønne skifte hvis norske bedrifter ikke får henge med? Og hvis kostnadene – for det vil koste litt – også skal tas av andre land, hvem da? Kanskje Sveits?

Nylig la vi i Zero frem Zerorapporten 2023. Der viser vi hvordan det er mulig å nå klimamålene, selv om vi deler analysen av at det fremstår usannsynlig i dagens tempo. Der har vi også tatt høyde for hva vi tror er mest politisk realistisk, mest kostnadseffektivt og vil gi størst effekt raskest. Den anbefaler jeg å lese.

Det er mye det er vanskelig å få velgere med på, og å få politikere til å bli enige om. Det hjelper ikke om landets største avisredaksjoner fritar dem fra ansvar.

