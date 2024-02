«Kraftløft», batterifabrikker og nye datasentre truer naturen

I et innlegg her i DN 29. januar skrev jeg at de planene NHO og LO har for «Kraftløftet» sitt, vil bety at mye mer norsk natur og villmark vil bli ødelagt, at kraft- og energiforbruket i Norge vil øke ytterligere sammenlignet med andre rike land, og at det vil hindre at det norske klimamålet nås.