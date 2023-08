Artikkelen fortsetter under annonsen

Sommeren startet med stor skogbrannfare og sluttet med rekordflom. Det siste året har vi opplevd både rekordlave og rekordhøye nivåer i vannmagasinene.

Kraftforbruket vokser i hele Europa, og det meste av økningen dekkes opp av ny vindkraft og mer solenergi. Kraftproduksjonen blir derfor stadig mer væravhengig.

Statnett har ansvar for å sikre momentan balanse mellom forbruk og produksjon, hvert millisekund. Norge har mer erfaring enn noen andre i å håndtere et værbasert kraftsystem, men balanseringsoppgaven blir stadig mer krevende.

Denne sommeren har noen viktige fundamentale utviklingstrekk blitt mer synlige enn før. Vi forventer at dette vil forsterke seg i årene fremover. Her følger syv lærdommer fra sommeren.

1. Økt variasjon i kraftpris

Kraftprisen varierer mye mer enn før, både over døgnet og over uken. Det skyldes variasjoner i produksjonen av solenergi og vindkraft i Nord-Europa.

Midt på dagen når sola skinner, er det tidvis overproduksjon av kraft, og prisen synker kraftig, noen dager blir prisen negativ. Kraftforbruket er vanligvis høyest om morgenen og ettermiddagen, når det er mindre sol tilgjengelig. Derfor blir det en kortvarig høyprisperiode morgen og ettermiddag.

I helgene, når industrien har redusert aktivitet, synker prisene.

Vindkraften varierer typisk i en litt lenger syklus. I perioder med mye vindkraft presses prisene ned. I perioder med lite vindkraft stiger prisene, og dette vil særlig merkes i vinterhalvåret.

2. Kraft har ulik verdi

Variasjonene i kraftpris er et uttrykk for systemets fysiske marginer. Høye priser betyr knapphet, lave priser betyr overflod.

Kraftprodusenter oppnår ulik inntjening per kilowattime (kWh), avhengig av type produksjon.

Solkraften får dårligst betalt, fordi den ofte leverer kraft i perioder med lav pris og ikke leverer kraft i høyprisperioder om vinteren. Vindkraft får bedre betalt, fordi produksjonen fordeler seg jevnere ut over døgnet og året. Vannkraft med reguleringsevne gir størst inntekter fordi produksjonen spares til perioder med høy pris.

Våre prognoser tilsier at i 2030 vil gjennomsnittsinntekten per kWh som oppnås for solkraft være omtrent 40 prosent av den verdien som oppnås fra et regulerbart vannkraftverk. Vindkraft oppnår omtrent 60 prosent av verdien.

Inntektene til produsentene er også et speilbilde av samfunnsøkonomien. Den regulerbare vannkraften er ekstra verdifull, det er den som skal «redde oss» når andre typer produksjon ikke kan levere kraft.

Det er svært viktig for Statnetts balanseringsoppgave at vannkraftens reguleringsevne styrkes fremover i tid.

3. Energilagring får økt verdi

Den værbaserte kraftproduksjonen skjer ikke nødvendigvis når forbrukerne trenger kraft. Det er stor verdi i å kunne lagre kraften og fordele den ut over tid.

Batterier i kombinasjon med solceller gjør at solenergien kan fordeles over hele døgnet. Dette vil være en lønnsom kombinasjon for mange aktører.

For lengre tids lagring er batterier lite egnet. Her er det nødvendig med lagring i form av hydrogen eller i store termiske lager, for eksempel store varmtvannstanker. Dette vil vi se stadig mer av i årene fremover. I Europa trengs det enorme investeringer i hydrogenlagring og andre lagringsteknologier i de nærmeste tiårene.

Det enkleste og beste tiltaket i Norge er lagring i vannkraftmagasinene og tilhørende økt fleksibilitet i vannkraftverkene.

4. Forbrukerne må bli mer fleksible

Forbrukerne må hjelpe oss til å håndtere svingningene i kraftproduksjonen. Dette er helt fundamentalt for at vi skal evne å opprettholde balansen i systemet. I tillegg er det åpenbart svært lønnsomt for forbrukerne.

Denne sommeren har prisen ofte variert mye over døgnet. Noen timer med høy pris kan etterfølges av noen timer med tilnærmet gratis strøm. Dette må forbrukerne utnytte.

Det mest åpenbare eksempelet er å lade elbilen når prisen er lav, og unngå at varmtvannsberederen bruker strøm i de dyreste timene. I dag krever det litt digital kompetanse å ordne dette, men slike styringstiltak vil bli automatisert i årene fremover.

Vi er avhengig av at næringsliv og industri responderer på kraftprisene. De mest energikrevende prosessene bør foregå når prisen er lav, i perioder med overflod. Det er ekstra viktig at nye industrietableringer designer anlegg med maksimal fleksibilitet.

5. Viktig med regionale balanser

Kraftforbruk og kraftproduksjon må være i rimelig balanse per region. Oppdelingen i fem innenlandske prisområder er et svært viktig verktøy for at vi skal lykkes med vår balanseringsoppgave.

Vi forventer over tid at gjennomsnittsprisene i de ulike områdene vil nærme seg hverandre. Men vi forventer samtidig at det vil bli større forskjeller mellom områdene i kortere perioder.

Sommeren har illustrert de kortsiktige variasjonene: Flom på Østlandet, kuling på Vestlandet og tropenetter i Nord-Norge gir opphav til forskjeller i prisbildet på kort sikt.

Over tid er forskjellene mindre, og snittprisen styres av mer fundamentale forhold.

6. Økt forbruk krever økt produksjon

Når forbruket øker, må vi ha tilgang på mer kraft for å opprettholde balansen.

Den nye kraften må være spredt over hele landet, for å sikre balanse innad i hver region. Hensyn til sårbarhet og feilsituasjoner understreker dette ytterligere. Ny produksjon må være i samme landsdel som der det nye forbruket kommer.

Forbruket vokser mye raskere enn tilgangen på ny produksjon i Norge. Det vil gi oss økende utfordringer med balanseringen, og vil bidra til økende kraftpris og mer prisvariasjon. Om noen år vil vi bli gradvis mer avhengig av muligheten for import fra nabolandene.

Så håper og tror vi at det blir bygget ut mer kraftproduksjon i Norge etter hvert, som bedrer situasjonen på sikt.

7. Et sterkere kraftnett trengs

Været varierer mye mellom naboregioner, både innenlands og mellom naboland.

Det er stor verdi i et kraftnett som kan flytte kraft fra et område med overflod til et område med knapphet.

Denne sommeren har Norge importert kraft fra Nederland når det er overskudd av solenergi der. Vi importerer vindkraft fra Danmark og Tyskland i perioder med mye vind. Og motsatt eksporterer vi til våre naboland når de har knapphet eller når vi har overflod.

Sommeren har også vist oss at det er for lite kapasitet i det innenlandske nettet mellom Sørlandet og resten av Sør-Norge. Her har Statnett konkrete investeringsplaner for å forsterke nettet både mot Vestlandet og mot Østlandet.

Et godt samspill mellom kraftproduksjon, kraftforbruk og kraftnett blir gradvis viktigere i årene fremover. Vi skal sikre at nettet løser sin del av oppgaven.