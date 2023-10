Artikkelen fortsetter under annonsen

Søndag morgen, dagen etter at Israel ble utsatt for et omfattende terrorangrep, utførte den russiske «hacktivist»-grupperingen Anonymous Sudan tjenestenektangrep mot nettsidene til mediehuset Jerusalem Post. Nettavisen ble dermed utilgjengelig i lengre tid.

Angrepet viser hvordan cyberoperasjoner i dag benyttes som en styrkemultiplikator i konfliktsituasjoner. Dette er en viktig erfaring også fra krigen i Ukraina. I Norge må vi forberede og øve oss på slike scenarioer.

Simen Bakke

Tilgang på informasjon til befolkningen under en pågående krise, er kritisk. Det er derfor grunn til å anta at tjenestenektangrepet mot Jerusalem Post hadde til hensikt å forstyrre den israelske befolkningens tilgang på nyheter.

I tillegg til at angrepet kan bidra til å skape ytterligere kaos og frykt i samfunnet.

Jerusalem Post er bare en av mange nyhetsformidlere i Israel. Det var derfor fremdeles mulig for befolkningen å skaffe seg tilgang på nyheter under den pågående konflikten. Likevel illustrerer angrepet noe mer generelt og alvorlig: At cyberangrep benyttes under pågående konflikter, i dette tilfellet et omfattende terrorangrep, som en styrkemultiplikator.

Altså at cyberangrep benyttes for å skape større problemer for den som også blir angrepet med våpen.

«Hacktivst»-grupperingen Anonymous Sudan har likheter med Killnet og Noname057, de to russiske grupperingene som tidligere har utført tjenestenektangrep mot norske virksomheter både i 2022 og 2023. Uten at det foreligger grunnlag for å si at det er noen direkte kobling mellom de russiske «hacktivistene» og Hamas, er det likevel interessant å merke seg at de ser ut til å dele felles interesser.

Selv om tjenestenektangrep isolert sett hverken er IT-teknisk avansert eller spesielt alvorlig, er det flere viktige lærdommer fra både denne hendelsen og krigen i Ukraina, for Norges del. Cyberangrep og -operasjoner brukes i dagens konflikter som et tillegg til ordinære våpensystemer og militære virkemidler. De utføres ikke isolert fra den øvrige pågående krigføringen.

Slike scenarioer må legges til grunn for det norske totalforsvarets øvingsvirksomhet.

Dagene i forkant av Russlands invasjon ble nettsider i Ukraina angrepet og virksomheter fikk infisert systemene sine med skadevare. Ukrainerne var godt forberedt og klarte å oppdage flere av de russiske aktørenes operasjoner før de påførte permanent skade. Hensikten fra russernes side var å skape problemer for ukrainske myndigheters koordinering av militærresponsen mot den russiske invasjonen. I tillegg til å skape kaos og frykt i befolkningen.

Forsøk på å påvirke norske myndigheter så vi også da tjenestenektangrep ble utført mot norske nettsider sommeren 2022 og 2023. Det som imidlertid skiller angrepene mot norske nettsider fra det som på søndag traff Jerusalem Post og tidligere mot Ukraina, er at sistnevnte er blitt kombinert med bruk av våpensystemer og terror. Den psykologiske effekten av operasjonene blir derfor betydelig større.

Skal vi i Norge evne å beskytte samfunnet mot fremtidige alvorlige hendelser som beveger seg oppover det man innenfor militær sektor omtaler som «konfliktspekteret», altså fra krise til krig, må vi forberede oss bedre. Vi må erkjenne og øve på at cyberoperasjoner vil bli benyttet mot oss parallelt med andre virkemidler.

Slike hendelser er ikke lengre noe som inntreffer isolert fra hendelser i den fysiske verden, enten det er enklere tjenestenektangrep eller mer avanserte destruktive cyberoperasjoner som benytter løsepengevirus eller skadevare. De kan benyttes av stater og terrorgrupperinger i kombinasjon, som en styrkemultiplikator for å skape kaos og frykt.

Måten vi i Norge organiserer oss på og forbereder, trener, øver og håndterer hendelser på, må gjenspeile at cyberoperasjoner i fremtiden vil bli benyttet samtidig som det oppstår kaos i andre deler av samfunnet.

Tjenestenektangrep mot sentrale norske mediehus kan bli benyttet samtidig som angrep med våpensystemer fordrer umiddelbar respons. Problemet i dag er at vi ikke øver på det.

Det er liten tvil om at vi i Norge vil ha stor nytte av øvelser som integrerer cyberoperasjoner med krisehåndteringen som foregår i de øvrige fysiske domenene. Det har krigføringen i Ukraina lært oss. Tjenestenektangrepet mot Jerusalem Post illustrerer det samme.

Vi trenger derfor et tydelig lederskap i rammen av totalforsvaret, et lederskap som forstår hvordan cyberoperasjoner benyttes som en styrkemultiplikator i øverste del av konfliktspekteret. Slik kan vi stille bedre forberedt når det virkelig gjelder.