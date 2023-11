Artikkelen fortsetter under annonsen

Dette er et forsøk på å forklare noe som for de fleste fremstår som fullstendig ubegripelig:

Hvorfor fortsetter Israel å bombe kvinner og barn på Gaza, selv om israelerne selv åpenbart må vite at det er galt?

En del av svaret er fordi Israel har lov til å gjøre det. Og så må jeg skynde meg å konstatere at det med stadig økende sannsynlighet er tilfeller hvor Israel har gjennomført krigshandlinger som kan tolkes å gå ut over krigens folkerett. Min hensikt her er imidlertid ikke å sette meg til doms over disse.

Per Martin Norheim-Martinsen (Foto: Sonja Balci) Mer...

Kolleger som Cecilie Hellestveit, Robert Mood og Sigrid Redse Johanessen har dessuten gjort en svært god og samvittighetsfull innsats for å forklare hva som ligger i proporsjonalitetsprinsippet i krigens folkerett: Den militære fordelen ved et angrep skal være større enn den menneskelige lidelse.

En del samtaler jeg har hatt de siste ukene forteller meg imidlertid at vi må ta et skritt tilbake og starte forklaringen med at det faktisk finnes regler i krig, som gjør det legitimt å drepe uskyldige mennesker, også barn, så lenge det står i rimelighetsforhold til det militære målet som søkes oppnådd.

Slik er krig, og vi vil heller ha regler i krig, selv så utrolig det høres ut, enn alternativet.

Klok av skade ber jeg igjen leseren forsøke å skille mellom det deskriptive og det normative. Jeg forsøker her å beskrive hva som faktisk foregår så objektivt jeg klarer, og ikke sette meg til doms over hverken Hamas eller Israels handlinger.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Spørsmål nummer to som folk stiller seg, er: Hvor forsvant fornuften i denne galskapen? Israel kan da umulig tro at verden vil la dette skje?

Særlig én ting synes stadig klarere: Dette var en kalkulert handling fra Hamas.

Verdens indignasjon over drapet på 1400 uskyldige israelere varte i knapt én måned. Men ved å drepe sivile på en slik målrettet måte lyktes Hamas med å trekke Israel og dets politiske ledelse så dypt inn i blodtåka at de ikke finner veien ut av den – ennå.

For inne i denne blodtåka har ikke Netanyahu noe valg. Han må slå hardt tilbake. Men han sitter på lånt tid.

Det israelske folk vil aldri tilgi at han ikke klarte å beskytte dem. Man kan bare håpe at maktskiftet kommer raskt og at mer moderate krefter står klar til å overta.

Del tre av forklaringen ligger i det man på fagspråket kaller etterretningsfeilen: Israel har blant verdens beste etterretningstjenester, men klarte ikke å fange opp at et angrep var i gjære.

Dette føyer seg inn i en lang rekke av skjebnesvangre etterretningsfeil, feil som dukker opp med jevne mellomrom og som Israels fiender har utnyttet nådeløst.

De som er interessert i å forstå mer av dette, kan se miniserien «Valley of Tears» fra 2019, som omhandler jom kippur-krigen. At Israel i 1973 var timer fra utslettelse etter nettopp en skjebnesvanger etterretningsfeil, må være med på å utfylle vårt bilde av hvordan Israel agerer nå, selv om det virker aldri så irrasjonelt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hva har Hamas oppnådd utover å sikre Gazas innbyggere verdens sympati?

En avgjørende politisk seier.

Forut for krigen hadde Israel langt på vei normalisert relasjonene til sine naboland, og en historisk normaliseringsavtale med Saudi-Arabia sto på trappene for å signeres i løpet av neste år. Det som blir tydeligere dag for dag er at dette ikke kommer til å skje.

Isteden vil Israel gjøre som Israel alltid har gjort, bygge enda kraftigere forsvarsverker rundt sine borgere og behandle sine fiender så nådeløst at de forhåpentlig avstår fra ethvert forsøk på å skade dem igjen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.