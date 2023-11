Artikkelen fortsetter under annonsen

Vi ser allerede kriminelle nettverk fra Sverige med en fysisk tilstedeværelse i Norge. Disse nettverkene består av personer med tette koblinger til de svenske gjengmiljøene som vi leser om i avisen hver dag. Vi ser at de gjennomfører bedragerier mot nordmenn for å finansiere sine kriminelle aktiviteter. Bombing av hus i fredelige boligstrøk er grufulle eksempler på hvor galt det kan gå når konflikter i gjengmiljøer kommer ut av kontroll.

Samtidig vet vi at gjengene driver med hvitvasking, våpenhandel, narkotika og vold på bestilling i Norge. De samarbeider med eksisterende kriminelle nettverk i Norge, eller tar posisjonen andre kriminelle miljøer har i dag. Dette er ikke noe vi er redd for at kan skje, det er noe vi vet at skjer i dag.

Norge er et rikt land, har en godt utbygd finansiell infrastruktur og høy grad av tillit. Med andre ord et perfekt sted å utføre bedragerier – en honningkrukke.

Denne typen kriminalitet er ofte vanskelig å etterforske, det er lave strafferammer og stort utbytte.

DNB samarbeider godt med svensk politi. Dessverre har vi identifisert konkrete aktører fra svenske gjengmiljøer som gjennomfører bedragerier mot nordmenn.

Vi vet at de har en fysisk tilstedeværelse i Norge når det er behov for det, og at de også er involvert i narkotika, vold, hvitvasking og våpen.

Bedragerier er gjengkriminelles viktigste finansieringskilde, og er også med på å finansiere annen alvorlig kriminalitet. De bidrar også til voldsspiralen vi har sett i Sverige. Det er derfor disse gjengene er så farlige. Omfanget og alvorlighetsgraden i kriminaliteten eskalerer fort, og i Sverige har den allerede kommet ut av kontroll.

Det er derfor gjengkriminalitet utgjør en systemisk trussel mot samfunnet og må stoppes.

Tidligere i høst gikk den svenske versjonen av Økokrim ut og sa at gjengmiljøene nå tjener dobbelt så mye på bedragerier og økonomisk kriminalitet, som de gjør på narkotika. Dette er et paradigmeskifte. Bankmiljøene som følger finansielle transaksjoner, spiller en mer sentral rolle i kartleggingen av de kriminelle nettverkene. Vi ser hva de driver med, og klarer så langt å stoppe mye.

Samtidig følger det med et ansvar. Her må vi som samfunn passe på at vi setter oss i en posisjon til å håndtere disse utfordringene på best mulig måte. Og ja, det er snakk om å håndtere dem, for å tro at vi kan fjerne dem fra vårt trusselbilde fremstår som utopi. Vi må sette oss realistiske og handlekraftige mål.

Fremover må vi innrette vår finansielle infrastruktur på en sånn måte at kriminelle ikke får bruke den til å berike seg selv og finansiere annen kriminalitet. Det må tenkes nytt rundt offentlig-privat samarbeid og internasjonalt samarbeid. Politiet må gis ressurser og rammeverk for å møte denne kriminaliteten. Og vi må tørre å ha en åpen og ærlig diskusjon om trusselbildet, selv om det er ubehagelig og vanskelig. Og selv om vi ikke nødvendigvis har alle løsningene klare. Det er nå vi har handlingsrom.

Uten å møte problemet nå, ender vi fort opp med «norske tilstander» i nær fremtid, og de kan ha overraskende mange likhetstrekk med de svenske tilstandene vi har sett vokse ut av kontroll.

Det er lett å skylde på våre naboer i denne situasjonen, men det fremstår som en grov forenkling og ansvarsfraskrivelse. Over flere år har vi hatt et økende problem med økonomisk kriminalitet i Norge. Siden 2017 har alle pilene pekt oppover. Mellom 2018 og 2022 opplevde vi en økning av digitale bedragerier på nesten 850 prosent. Dette er overhodet ikke et nytt problem eller noe vi bare arver utenifra.

Kriminalitet, og i særlig grad bedrageri, er en transnasjonal utfordring hvor landegrenser ikke betyr noe. Det er et varslet problem, og realiteten er at disse miljøene utgjør en klar og overhengende fare.

Om noen skulle være uenig i det, så foreslår vi en rask prat med svensk politi.

