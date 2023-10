Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedårsaken til manglende oversikt i North Stream-saken var at privat sektor av konkurransehensyn lenge hadde vært tilbakeholdne til å dele informasjon om denne infrastrukturen.

Dette endret seg raskt som følge den alvorlige situasjonen som oppsto etter sabotasjen i Østersjøen. På kort tid klarte private selskaper å dele data, slik at Kartverket kunne utstyre Forsvaret og allierte med oppdaterte kart. De blir brukt for å overvåke og beskytte kritisk infrastruktur på havbunnen nå.

Kartverkssjef Johnny Welle (Foto: Kartverket)

Vi kan ikke la dette samarbeidet bli en engangsforeteelse, for nå har det skjedd igjen. For få dager siden smalt det nok en gang, denne gangen i gassrørledningen Balticconnector mellom Finland og Estland.

Alexandra Bech Gjørv og Geir Håøy, konsernsjefer i henholdsvis Sintef og Kongsberggruppen, tar til orde for at næringsliv og forskning må innlemmes i den nasjonale beredskapen (innlegget «Kritisk infrastruktur til havs må beskyttes bedre. Det haster», i DN 12. oktober). Vi i Kartverket kunne ikke vært mer enige.

Dette forutsetter at privat sektor løpende deler sine data med offentlig sektor. Kartverket er klar til å ta imot, forvalte og dele videre informasjon om kritisk infrastruktur til de som har behov og skal ha tilgang.

Bech Gjørv og Håøy tar til orde for at vi i Norge skal ta i bruk teknologi og innlemme privat sektor og forskning i den nasjonale beredskapen, i et felles økosystem. Det er Kartverket også enig i. Men for å lykkes må det også gjøres noe på offentlig side.

«Avanserte sonarer og annen sensorikk, samt autonome farkoster» må brukes i kombinasjon med gode grunnkart og geodata.

Et felles økosystem i «samvirke med myndighetene» må bygge på det vi allerede har. I dag flyter data om landet, været og havet fra Kartverket og Meteorologisk institutt inn til Forsvaret slik at de har et operativt situasjonsbilde innenfor det som på fagspråket heter Geometoc. Dersom dette situasjonsbildet kombineres med private data og deles med sivile beredskapsetater, står vi sterkere sammen, både når krisen inntreffer, og for å forebygge at den skjer.

Hverken Kartverket, Sintef eller Kongsberggruppen kan fikse dette alene, men privat og offentlig sektor kan få det til sammen. Og ja, det haster.

