Flere land jobber ut fra en hypotese om at en såkalt kryptoanalytisk relevant kvantedatamaskin blir tilgjengelig rundt år 2030. Det vil gjøre mye av dagens kryptering, som blant annet beskytter datatrafikk og innhold på de digitale enhetene vi bruker til daglig, ubrukelig.

For den enkelte betyr det at kommunikasjonen mellom mobiltelefonen og nettbanken enkelt vil kunne leses av en trusselaktør. Det samme gjelder innholdet på skytjenesten som lagrer private bilder og dokumenter, og trafikken mellom bærbare pc-er på hjemmekontoret og jobbens nettverk.

For virksomheter betyr det at sensitiv bedriftsinformasjon, som økonomi, investeringsplaner, innovasjon, og personaldata, ikke lenger er trygg.

Dagens internettkryptering baserer sikkerheten på at det er svært krevende å løse visse problemer, som faktorisering av veldig store tall, på en klassisk datamaskin. Men store matematiske problemer er enkle å løse for den kryptoanalytiske relevante kvantedatamaskinen.

Derfor får den som først utvikler maskinen, store, strategiske fortrinn. Det vil påvirke styrkeforholdene mellom land.

Det hvite hus advarer om at kvantedatamaskiner kan undergrave overvåknings- og kontrollsystemer for kritisk infrastruktur, knekke sikkerhetsprotokoller for de fleste internettbaserte finanstransaksjoner, og sette sivil og militær kommunikasjon i fare.

All kryptert data etterretningstjenester samler inn – og allerede har samlet inn – over internett, står i fare for å bli lesbar i klartekst for den som får tilgang til en slik maskin. Det er en enorm risiko. Sensitiv data med lang levetid må derfor anses som sårbar allerede nå.

NSM har forsket på kvanteresistente algoritmer i mange år. Norge har en lang og stolt historie innen kryptofaget. Allerede under annen verdenskrig ble norsk kryptering brukt til sikker kommunikasjon. En enda mer fremtredende rolle fikk den under den kalde krigen, da norsk kryptering ble brukt i kommunikasjonen mellom Washington, D.C. og Moskva. Den dag i dag er Norge leverandør av krypto til Nato.

Nye, kvantesikre standarder som erstatter dagens kryptografi, er underveis internasjonalt. I høst gir NSM ut råd og anbefalinger for hvordan norske virksomheter bør gjennomføre kvantemigrasjonen, en forflytning til kvantesikre IT-systemer og kryptografiske løsninger.

Det tar tid og det er kostbart å gjøre Norge kvantesikkert. Derfor bør norske virksomheter allerede nå risikovurdere egne IT-systemer for å se på kvantesårbarheter, og sikre sine data for fremtiden.

Det er få som har full oversikt over egen kryptering, og det er mange som vil oppleve ulike utfordringer og spørsmål rundt erstatning av den. NSM er klar til å bistå.

Når de første kryptoanalytisk relevante kvantedatamaskinene er klare, får vi antageligvis ikke vite om det. Risikoen ved ikke å forberede seg er så høy at vi ikke har råd til å la være.

«Kvanteapokalypsen» virker truende, men kvanteteknologi er ikke først og fremst en trussel. Som annen teknologiutvikling bringer den med seg enorme og uante muligheter for innovasjon, effektivisering og samfunnsnyttige tjenester. Denne teknologien må Norge utnytte.

11. oktober åpner NSM nasjonalt senter for kryptologi. I sikkerhetsfaglig råd tar NSM til orde for å videreutvikle det til et nav for kompetanse og industriutvikling på viktige teknologiområder som kvanteteknologi, bioteknologi og kunstig intelligens.

Det nasjonale innovasjonssenteret for sensitive teknologier skal samle fagpersoner fra myndigheter, akademia og industri for å utvikle og ta i bruk sikkerhetsløsninger som ligger i forkant av teknologiutviklingen.

I våre naboland Sverige, Danmark og Finland har offentlig finansiering til forskning og utvikling på kvantedatamaskiner skutt i været. EU er godt i gang med sitt Quantum Flagship-program. Store selskaper som IBM, Google og Microsoft bruker milliarder av kroner på egne kvantelaboratorier. Norge må delta aktivt i forskning på hvordan vi kan ta i bruk og utnytte kvanteteknologi.

Kvanteteknologien og kvantedatamaskiner kommer. NSM skal sørge for at våre statshemmeligheter forblir sikre, og gjøre norske virksomheter klare for kvantespranget.

