Teknologi har alltid vært et redskap – akkurat som en gaffel. Gaffelen er hverken god eller dårlig, det avhenger helt av hvordan den brukes. Du kan spise pasta eller brokkoli med gaffelen, eller stikke den i øyet til noen.

Slik er det også med kunstig intelligens (KI). Det er en av de kraftigste og mest banebrytende teknologiene menneskeheten har skapt, med potensial til å løse store samfunnsutfordringer – fra kreft til klimakrisen. Samtidig kan den også utgjøre risiko for å skade samfunnet og allmennheten hvis den brukes feil.

Tine Austvoll Jensen

De siste månedene har det vært flere Googlesøk etter kunstig intelligens enn noen gang. Alt fra konfirmasjonstaler til politikeres taler får hjelp fra kunstig intelligens, og debatten rundt teknologien spenner fra advarsler og dommedagsprofetier til de mer positive mulighetene.

Akkurat nå er det særlig søkelys på såkalt generativ KI, altså kunstig intelligens som kan lage bilder, tekster eller videoer, men i bunn og grunn er det den samme teknologien som kan gjenkjenne mønstre, gjøre forutsigelser, og lære av mennesker eller sine egne feil.

Nå akselererer teknologien veldig – både når det gjelder kapasitet og tilgjengelighet. Det betyr at den åpner en verden av nye muligheter til å forbedre planeten og milliarder av liv, blant annet lage bedre vaksiner, oppdage brystkreft tidligere, effektivisere energiforbruk eller bidra til å begrense spredning av feilinformasjon.

Det innebærer også et vell av muligheter for det motsatte. Og nå er det vi som samfunn må gjøre det klart hvilken vei vi styrer KI-toget – og hvordan vi holder det på rett spor.

Hva trenger vi å starte med nå i 2023 hvis vi vil gjøre KI til en verdifull ressurs for samfunnet vårt i fremtiden?

Vi har tenkt mye på dette i Google, ikke bare det siste halvåret, men det siste tiåret. Som et teknologiselskap må vi fortsette å tenke stort og utenfor boksen – det er slik innovasjoner oppstår. Men når det gjelder KI er det viktigere enn noensinne at vi har tydelige rammer fra den aller første linjen med kode.

Tilbake i 2018 var Google en av de første som satte syv tydelige prinsipielle retningslinjer for selskapets utvikling av kunstig intelligens. For eksempel at KI må være til nytte for samfunnet, inkludere personvern og ikke brukes til å utvikle våpen eller noe annet som kan skade mennesker.

Selv om dette kan virke som overordnede prinsipper, omfatter prinsippene et detaljert sett med praksiser fra datarepresentasjon til kompleks risikoanalyse som vi bruker for å holde oss selv ansvarlige. På denne måten deler vi våre erfaringer – fremskritt og utfordringer – med resten av samfunnet gjennom rapporter og hundrevis av forskningsartikler. Denne måten å tenke sikkerhet og risiko fra begynnelsen av innovasjonsprosessen, innebærer også, for eksempel, en skeptisk holdning til teknologi som gjenkjenner ansikter i det offentlige rom.

Men Google kan ikke stå alene. Som samfunn trenger vi at både industri, forskning og sivilsamfunn på tvers av kontinenter støtter ansvarlig utvikling av kunstig intelligens, akkurat som vi trenger politikere og lovgivere for å etablere den internasjonale rammen som trengs for å kunne tenke stort og ansvarlig i utviklingen av KI. EU er allerede godt i gang med den såkalte AI Act, og Norge kan spille en sentral rolle i å holde kursen mot et felles, internasjonalt rammeverk som hverken hemmer innovasjon eller gir etter for tankeløs utvikling kun for utviklingens skyld.

KI er altfor viktig til å ikke bli regulert – og altfor viktig til å ikke bli regulert på en klok måte.

Under et møte i Stockholm før sommeren ble Googles øverste leder, Sundar Pichai, spurt om han selv er bekymret for fremtiden til KI. Svaret hans var tydelig «ja». Han er bekymret for misbruk, uforutsette konsekvenser og etiske dilemmaer, og derfor orienterer han seg ofte blant de aller mest skeptiske der ute. Samtidig er han også svært optimistisk over alle mulighetene til det bedre som ligger foran oss. Nettopp i den dualiteten ligger den ansvarlige veien fremover.

Det innebærer nye former for samarbeid mellom stat og privat sektor. Lover og rammeverk for teknologi og innovasjon. Deling av informasjon. En konstruktiv debatt. Det er på tide å innse at vi står overfor et felles mål, og at vi sammen må utvikle rammer som gjør det mulig å utnytte de enorme mulighetene AI gir oss – til det gode.

Med andre ord: Bare sammen kan vi sørge for at redskapet blir brukt på riktig måte.

