Artikkelen fortsetter under annonsen

Morrow Batteries administrerende direktør Lars Christian Bacher hevder i et intervju med DN 18. og 20. november, henholdsvis på nett og i papiravisen, at statlig støtte til batterifabrikkene kan sammenlignes med leterefusjonsordningen for oljeselskaper. Han kommenterer kritikken av slik støtte jeg kom med i samme artikkel.