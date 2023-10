Artikkelen fortsetter under annonsen

Pr-byråene som trolig er involvert i kampanjen deres har – med rette – funnet ut at skepsis mot utenlandsk eierskap er et salgbart budskap, selv om norske selskaper ikke eies av utlendinger i større grad enn i andre land.



Men man må være forsiktig med hva man ønsker seg.

La oss si at regjeringen innfører en ekstraskatt på utenlandske eiere som tilsvarer formuesskatten som nordmenn betaler. Ville dette løst problemene med formuesskatt? Nei, utfordringene knyttet til for eksempel likviditet, verdsettelse, lavt bunnfradrag og ikke minst frustrasjonen ved belastningen fra den totale eierskatten ville vært den samme selv om utlendinger også må betale.

Å avfeie alt som kommer fra oss økonomer som «skrivebordsteori og statistikk» er en slitt hersketeknikk som ikke gagner den offentlige debatten. Jeg er for øvrig selv medeier i en slik småbedrift som Hofseth og Flakk ber meg besøke, og jeg har i den sammenheng hatt mye kontakt med folk som misliker regjeringens skatteøkninger. Dette er åpenbart reelle problemer som bør tas på alvor. Det er nettopp derfor det er viktig at motstanderne av formuesskatt er åpne om hva som er de faktiske problemene, slik at de gir politikerne muligheten til å gjøre formuesskatten bedre og bedriftseierne mindre irriterte.

En mulig forbedring kan være en høyere minstegrense (bunnfradrag), noe som vil redusere skattebelastningen for moderate formuer. Skatteutvalget foreslår at ektepar ikke skal betale formuesskatt på formuer som er lavere enn 13 millioner kroner, og selv svært venstrevridde franske økonomer vil ha en enda høyere minstegrense. Dette vil være svært hjelpsomt for gründere og småbedrifter i by og land.