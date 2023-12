Artikkelen fortsetter under annonsen

Rektor ved NTNU, Anne Borg, refser sine egne ansatte i et innlegg i DN. Her fremhever hun at «NTNU-forskeres utsagn om Rystad Energy og kjernekraft har en retorikk og en diskusjonsform jeg ikke kan stå inne for som rektor ved NTNU.»

Rektor Borgs innlegg vitner om dårlig rolleforståelse og manglende dømmekraft. Det er hverken rektors ansvar eller privilegium å stå inne for ansattes meninger.

Borg bør lytte til sin kollega rektor Petter Aasen ved USN. Han peker selv på at det ligger under arbeidsgivers styringsrett å bestemme hvem som uttaler seg på vegne av institusjonen, men ansatte har full ytringsfrihet til å ytre seg på egne vegne. I kraft av sin akademiske frihet representerer vitenskapelig ansatte da seg selv, ikke sine institusjoner. Dette gjelder både form og innhold.

Den akademiske ytringsfriheten er selvsagt ikke absolutt. Akademikere er underlagt de samme lover og regler som andre. Akademikere trenger imidlertid ikke rektors velsignelse eller godkjennelse av hverken innhold, retorikk eller diskusjonsform.

I sitt innlegg konkluderer rektor Borg med at debatten om det grønne skiftet er tjent med en sunn ytringskultur. Det er ingen uenig i. Alle debatter er tjent med en sunn ytringskultur.

Grensene for en sunn ytringskultur er imidlertid uklare. Det er ikke opp til rektor Borg om ansatte ved NTNU bør bruke ord som «bestillingsverk» om arbeid som er bestilt og betalt av en særinteresseorganisasjon som NHO.

Rektor er en prestisjetung jobb med en fin tittel. Det kan derfor være lett å glemme sin begrensede rolle. Det er synd. Både akademia og den offentlige debatten er tjent med at vi alle forstår at reell akademisk frihet fordrer at vitenskapelige ansatte representerer seg selv, ikke rektor eller sine institusjoner.