Norsk mineralnæring ventes å øke betydelig i årene som kommer. Før sommeren kom både regjeringen og Høyre med mineralstrategier som skal legge til rette for økningen. Begge strategiene inneholder konstruktive grep for norsk mineralnæring.

I Høyres mineralstrategi er det imidlertid et tilsynelatende lite punkt som bør være av betydelig interesse for landets grunneiere. Og som vanskelig kan forenes med Høyres partiprogram om å styrke eiendomsretten.

Høyres mineralstrategi sier at en ny minerallov må sikre at tiltakshavers «frie leterett» ikke innskrenkes unødvendig, og at det skal vurderes om listen over statens mineraler skal utvides. Umiddelbart er dette vanskelig å se betydningen av. For å forstå hva dette innebærer trengs innsikt i mineralretten.

Eiendomsretten til mineraler i grunnen er historisk delt mellom grunneier og staten. Staten eier metallmineralene, de såkalte statens mineraler. Grunneier eier alle øvrige mineraler.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) beregnet i 2022 verdien av statens mineraler alene til 4000 milliarder kroner. Grensen mellom hva som eies av staten og hva som eies av grunneier omhandler følgelig svært store verdier. Overføring av eiendomsrett fra private til det offentlige er normalt ikke et standpunkt som fremmes av Høyre.

Grensen mellom statens mineraler og grunneiers eiendomsrett har vært vurdert av lovgiver i over 200 år. I tiden etter 1814 var det omdiskutert om statens rett til mineraler i seg selv var i strid med Grunnlovens vern av eiendomsretten.

Stortinget vedtok to ganger på 1820- og 1830-tallet lover om at alle mineraler tilhørte grunneieren. Tilfeldigheter gjorde at lovene ikke ble sanksjonert av Kongen. I 1834 avgjorde Høyesterett at selve eksistensen av statens rett til mineraler ikke var i strid med vernet om grunneiers eiendomsrett i Grunnloven.

Senere har en rekke lovutredninger vurdert om statens rettigheter til mineraler skal utvides. Slik Høyre nå tar til orde for.

Hver gang har konklusjonen vært at statens eierskap til mineraler ikke kan utvides uten å utløse Grunnlovens krav om full erstatning til landets grunneiere. Sist ut var Minerallovutvalget i 2022 (NOU 2022: 8), som konkluderte med at utvidelse av statens rettigheter til mineraler ikke er en rettslig farbar vei. Det vil stride mot vernet av eiendomsretten i Grunnloven og Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Historisk ga statens eierskap til metallene staten betydelige inntekter. Med sølvgruvene på Kongsberg som den største inntektskilden. I dag er statens inntekter på eierskapet til metallene symbolske. Som Norsk Industri skrev i et posisjonsdokument om mineralindustrien fra 2022: Staten vil få inntekter av mineralvirksomhet gjennom skatt og er ikke avhengig av eiendomsrett til mineralene.

At eierskap ikke medfører inntekter beror på den «frie leterrett». Det er retten enhver har til å lete etter mineraler på fremmed grunn. Om mineraler tilhørende staten avdekkes, har finneren rett til eierskapet til metallforekomsten. Uten vederlag av betydning. Denne lovfestede retten til å få overført statens rettigheter omtales som bergfriheten. Slik har det vært i flere hundre år.

Tanken bak bergfriheten er at den vil bidra til at mineralforekomster blir avdekket og utvunnet uten at staten behøver legge ned ressurser i dette. I dag er det tvilsomt i hvilken grad bergfriheten fører til slik avdekking og utvinning. Noen ressursforvaltning eller statlig kontroll over egne mineraler innebærer bergfriheten i hvert fall ikke.

Det brygger opp til en perfekt storm for mineralindustrien. Det grønne skiftet innebærer en stor forventet vekst i mineralbehovet. IEA anslår at etterspørselen etter mineraler vil firedoble seg frem mot 2040. Samtidig innebærer den geopolitiske situasjonen at vesten i mindre grad kan basere seg på leveranser av mineraler fra andre deler av verden fremover.

Europakommisjonen estimerer at Kina har kontroll over forsyningskjedene til et flertall av mineralene på EUs liste over kritiske råvarer. I en geopolitisk situasjon der vesten har behov for økt grad av selvforsyning av mineraler er Norges mineralressurser en del av løsningen.

Usikkerhet rundt rettighetsspørsmål til Norges mineraler er ikke hva mineralindustrien trenger. Dersom ønsket er at landets mineralressurser bør forvaltes på en annen måte enn i dag, er nok endringer i forvaltnings- og konsesjonslovgivningen for mineraler mer konstruktivt enn inngrep i eiendomsretten.

For ordens skyld: Advokat Øystein Nore Nyhus bistår klienter innenfor mineralnæringen.

