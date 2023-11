Artikkelen fortsetter under annonsen

Næringsminister Jan Christian Vestre takker for debatt og er fornøyd med at han fikk sjansen til å kommunisere regjeringens næringspolitikk (DN 25. november). Problemet er bare at politikken, eller kommunikasjonen, eller begge deler, er uklar.

Torfinn Harding

Vestre ser nemlig ut til å ville ri to hester samtidig. Han sier han ikke plukker vinnere, men peker likevel på spesifikke aktiviteter og næringer. Se for eksempel hvordan han vil bruke 60 milliarder kroner for at Norge skal bli en «grønn industrikjempe».

Magne Mogstad

En utbredt misforståelse ser ut til å være at disse aktivitetene er klimatiltak. Eller at de skal redde norsk økonomi den dagen oljesektoren ikke lenger er viktig.

Men hverken klima, natur eller norsk økonomi blir nødvendigvis bedre av om produksjonen av batterier skjer i Norge:

Klimaproblemet: Dette må løses globalt igjennom kvoter, priser og ny teknologi. Det er naturligvis synd. Det ville vært enklere om land unilateralt kunne løst det. Men ingen land, og særlig små land som Norge, kan løse klimaproblemet gjennom støtte til enkeltbedrifter eller næringer. Det finnes naturligvis unntak der man kan argumentere for at i) det er vesentlig markedssvikt og ii) CO 2 -prising/kvoter ikke er nok. Det er imidlertid ikke sikkert Innovasjon Norge eller andre i «virkemiddelapparatet» finner markedssvikten eller foreskriver den rette løsningen.

-prising/kvoter ikke er nok. Det er imidlertid ikke sikkert Innovasjon Norge eller andre i «virkemiddelapparatet» finner markedssvikten eller foreskriver den rette løsningen. Naturen: Naturen i Norge vil oppleve økt press pga. industriutbygginger og kraftutbygginger.

Norsk økonomi: Arbeidskraft og elektrisk kraft er knappe ressurser som privat kapital vil sende dit avkastningen er størst. Det er det markeder gjør. Avkastningen kan imidlertid være høy på grunn av støtteordninger eller på grunn av underliggende privatøkonomisk lønnsomhet. Aktiv næringspolitikk skaper en kile mellom underliggende lønnsomhet uten støtte og faktisk lønnsomhet med støtte, som gir feilallokering av knappe ressurser. I tillegg innbyr aktiv næringspolitikk til tilkarringsvirksomhet.

Arbeiderpartiet evaluerer for tiden hvorfor så få folk stemmer på dem. Noen mener de har et kommunikasjonsproblem. Det er nok sant. Det er ikke lett å kommunisere klart når politikken er uklar og vinglete.

Støtten som Vestre får fra industrien, hjelper ikke for hverken politikken eller kommunikasjonen.

Konsernsjefen i Å Energi, som eier vel 50 prosent av Morrow batteries, skriver i DN at statlig deltagelse trengs for å redde klimaet. Dette er det ingen som bestrider. Men spørsmålet er hvilke virkemidler som er effektive og hvilken rolle staten bør ta. Innlegget svarer ikke på hvordan aktiv næringspolitikk og batteriproduksjon i Norge vil redusere globale klimagassutslipp.

Lars Petter Maltby og Pål Runde fra prosessindustrien og batteriindustrien er på sin side opptatt av norsk økonomi (DN 28. november). Kapitalen vil ikke flyte til landbasert industri om den skal flyte fritt til de mest lønnsomme bedriftene, skriver de. Ok, men i så fall vil jo en aktiv næringspolitikk være skadelig for verdiskapingen.

Videre skriver de at Norge har komparativt fortrinn i batteriproduksjon. Ok, men i så fall trengs jo ikke støtte fra staten. Det er ingen som nekter industrien å vokse på de samme vilkårene som alle andre må forholde seg til i norsk økonomi.

Å vinne skjønnhetskonkurransen for politisk og økonomisk støtte dreier seg antagelig lite om å faktisk bidra til å løse klimaproblemet eller å redde norsk økonomi. Poenget er nok bare å få det til å se sånn ut.

