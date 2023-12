Artikkelen fortsetter under annonsen

I et innlegg i DN 23. november avfeier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli, all kritikk av deres støtte til batteriproduksjon. Hans jobb, ifølge seg selv, er å korrigere markedssvikt. Han ramser opp tre markedssvikter fra grunnleggende økonomisk teori – eksterne virkninger, asymmetrisk informasjon og kollektive goder.

Ja, markedssvikt forekommer.

Det sentrale spørsmålet som kritikerne reiser og Haugli ignorerer, er om kostnadene av markedssvikt er større eller mindre enn kostnadene ved at myndighetene forsøker å korrigere for markedssvikt.

I den økonomiske faglitteraturen er det fremste argumentet for innovasjonsstøtte at innovasjon og produksjon i en bedrift kan skape positive eksterne virkninger: Ny teknologi og produkter utviklet av en bedrift kan komme andre bedrifter til gode.

Fordi bedrifter kun tar hensyn til egen profitt når de investerer, kan det bli investert for lite i innovasjon. Offentlige virkemidler kan i teorien korrigere for denne markedssvikten ved å støtte prosjekter som skaper betydelige positive eksterne effekter, men som ikke ville vært gjennomført uten slik støtte.

I praksis er det imidlertid vanskelig å identifisere slike prosjekter, selv for velmenende og opplyste byråkrater.

Et mye omtalt eksempel er batteri-selskapet Freyr, som har mottatt 183 millioner kroner i direkte offentlig støtte samt indikasjoner om milliarder i lånegarantier, blant annet fra Innovasjon Norge. Til dags dato har imidlertid ingen batterier blitt produsert, ingen eksterne virkninger har materialisert seg og selskapet har flyttet videre produksjon til USA.

Dette kan neppe være den beste bruken av skattebetalernes penger.

Det er også god grunn til å mistenke at Haugli sløser med skattepenger om han mener Innovasjon Norge løser problemet med asymmetrisk informasjon. Problemet er at private investorer kan ha mindre informasjon om kvaliteten til prosjekter enn bedriftene selv. Dermed kan det være dyrt eller vanskelig å hente kapital til prosjekter som faktisk er lønnsomme.

I teorien kan innovasjonsstøtte til bedrifter med slike prosjekter bidra til å løse denne markedssvikten. Det krever imidlertid at Innovasjon Norge, i motsetning til private investorer, klarer å skille gode fra dårlige prosjekter.

Det relevante spørsmålet er derfor om Innovasjon Norge er bedre til å evaluere prosjekter enn det private markedet, ikke om det finnes asymmetrisk informasjonsproblemer. Skal vi tro næringsminister Jan Christian Vestre er svaret nei: Staten skal ikke skal plukke vinnere.

En ting både Vestre og Haugli har til felles er at de ser ut til å lukke øynene for at offentlig inngripen kan skape nye problemer. Subsidier til enkeltbedrifter kan både skape tilkarringsvirksomhet og gi dårlige investeringer. Gevinsten fra innovasjonsstøtten må derfor minst overstige budsjettkostnaden.

Hvorvidt kostnadene av markedssvikt er større eller mindre enn kostnadene ved at myndighetene forsøker å korrigere for markedssvikt, er et empirisk spørsmål.

Den empiriske forskningslitteraturen har etablert at innovasjonsstøtte kan gi positive effekter, målt i form av økt patentering, omsetning og profitt for bedriftene som mottar støtte. Noen studier viser også til at bedriftene regnskapsfører flere utgifter til forskning og utvikling. Samtidig er det tegn til at en del av de positive effektene forskere har målt er papirgevinster, og ikke reelle gevinster.

En overbevisende studie fra Chen mfl. (2021) viser at skattefradrag til forskning og utvikling fører til at bedrifter fører administrative utgifter som innovasjon. I Norge fant skattemyndighetene at flere bedrifter som mottok skattefradrag gjennom Skattefunn rapporterte ordinære driftsutgifter som forskning og utvikling.

Dessverre er det begrenset empirisk kunnskap om de reelle gevinstene og kostnadene av norsk støtte til innovasjon og utvikling. Det finnes imidlertid god empirisk forskning fra Norge som viser at skattefinansieringskostnaden er betydelig. Dette skyldes at både bedrifter og husholdninger tilpasser seg av hensyn til skattene i stedet for den underliggende økonomiske lønnsomheten.

Det er derfor all mulig grunn til å spørre om dagens støtteordninger til innovasjon og utvikling er verdt prisen skattebetalerne betaler.

